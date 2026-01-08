تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحسباً لضربة إسرائيلية واسعة.. حزب الله يدخل مرحلة "الجهوزية القصوى"

Lebanon 24
08-01-2026 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1465542-639034775227907086.jpeg
Doc-P-1465542-639034775227907086.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر أمنية وعسكرية لبنانية مطلعة قالت إن حزب الله دخل منذ أيام مرحلة "الجهوزية القصوى"، عبر إعادة انتشار صامتة لعناصره القتالية، بالتوازي مع تحريك القدرات الصاروخية، انطلاقا من قناعة داخلية تتقدم داخل قيادته بأن مواجهة جديدة مع إسرائيل باتت "شبه حتمية"، وأن هامش المناورة السياسية يضيق مع تصاعد الضغوط العسكرية والدبلوماسية على لبنان.

وبحسب المصادر، فإن هذا الاستعداد لا يأتي في سياق قرار هجومي فوري، بل كجزء من "إدارة مرحلة ما قبل الحرب"، تحسّبا لضربة إسرائيلية واسعة أو سلسلة عمليات متدرجة قد تخرج سريعا عن السيطرة، خاصةً في حال فشل المساعي الجارية لضبط الإيقاع جنوبا، أو انتقال النقاش الرسمي اللبناني إلى مراحل أكثر حساسية في ملف السلاح. 
 
وأفادت المصادر بأن الحزب اعتمد في تحركاته الأخيرة أسلوب إعادة الانتشار المرن، عبر نقل مجموعات صغيرة من المقاتلين بين نقاط غير ثابتة، وتخفيف أي وجود علني يمكن رصده بسهولة، خاصةً في المناطق القريبة من خطوط التماس أو تلك التي تُصنّف إسرائيلياً ضمن "بنك الأهداف".

وأشارت التقديرات إلى أن هذا الانتشار يتركز في أطراف القرى الجنوبية، وفي مناطق وعرة في العمق القريب من الليطاني، وبعض الجيوب الجبلية في البقاع الغربي والشمالي، من دون أن يعني ذلك إقامة مواقع دائمة أو بنى مكشوفة. والهدف، وفق المصادر عينها، هو الحفاظ على قدرة التدخل السريع، لا الإمساك بالأرض، في ظل قناعة بأن أي تمركز ثابت سيُستهدف عاجلا أم آجلا.
 
وفي موازاة تحريك الوحدات، تتحدث مصادر عسكرية لبنانية عن رفع جهوزية صاروخية تشمل تجهيز "دفعات إطلاق" محدودة، موزعة على أكثر من منطقة، بحيث لا تُخزّن بكثافة في موقع واحد.

وترجّح المصادر أن الجهوزية تشمل صواريخ قصيرة المدى من نوع "كاتيوشا" و"غراد"، تُستخدم في حال فتح جبهة استنزاف سريعة، وصواريخ متوسطة المدى يُعتقد أنها من طراز "فجر" أو نماذج مطوّرة عنها، قادرة على ضرب أهداف أعمق نسبيا داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتحدثت المصادر عن عدد محدود من الصواريخ الدقيقة أو شبه الدقيقة، يُحتفظ بها كورقة ردع استراتيجية، لا كجزء من أي اشتباك أولي. وتؤكد المصادر أن الحديث عن "مئات الصواريخ الجاهزة" التي يتحدث عنها الحزب، يُفهم في سياق القدرة الإجمالية المتاحة للإطلاق المتدرّج، لا بالضرورة كدفعة واحدة أو خلال ساعات، مشيرة إلى أن الحزب يدرك أن أي استخدام كثيف ومبكر سيستجلب ردا إسرائيليا ساحقا. 
 
ورغم أن سماء الجنوب والبقاع تخضع لمراقبة إسرائيلية شبه متواصلة عبر المسيرات، تقول المصادر إن الحزب يعتمد مزيجا من الإجراءات لتقليل فرص الرصد، أبرزها خفض البصمة الإلكترونية وتجنب الاتصالات المكشوفة. وأيضا التحرك الليلي أو في ظروف جوية تقلص فعالية المراقبة. 

وأضافت بأن الحزب يقوم بتفكيك وتركيب الانتشار بدل تثبيت السلاح أو العناصر في مواقع طويلة الأمد، مستفيدا من الطبيعة العمرانية والريفية لبعض المناطق لإخفاء التحركات ضمن النشاط اليومي العادي.

لكن هذه الإجراءات، وفق تقدير المصادر العسكرية، لا تلغي الخطر، بل تؤجله؛ فإسرائيل، كما يقولون، لا تحتاج إلى رؤية كل تفصيل، بل يكفيها الاشتباه لتوسيع دائرة الاستهداف.
 
وتضع هذه المعطيات الدولة اللبنانية أمام معادلة شديدة التعقيد. فمن جهة، هناك ضغط دولي متصاعد لتسريع خطوات حصرية السلاح بيد الدولة، ومن جهة أخرى، يرسل الحزب إشارات واضحة بأنه لن يتعامل مع أي انتقال إلى مراحل أعمق شمال الليطاني كملف تقني، بل كتهديد استراتيجي يستدعي رفع الجهوزية.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش اللبناني، المكلف رسميا بإدارة هذا الملف، يدرك حساسية التوقيت، ويحاول الفصل بين واجبه في بسط سلطة الدولة، وبين تفادي الانزلاق إلى صدام داخلي أو فتح نافذة لحرب خارجية. 
 
وختمت المصادر بأن حزب الله يستعد ليقول إنه لن يُفاجأ، وإسرائيل تضغط بالنار والمراقبة لتقول إنها لن تنتظر طويلا. وبين الاستعداد والاستهداف، يصبح أي خطأ في الحسابات كفيلا بدفع البلاد إلى مواجهة لا تبدو، حتى الآن، أنها تحت السيطرة الكاملة لأي طرف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التهديدات بضربة اسرائيلية واسعة النطاق ضد حزب الله جدية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول "حزب الله" في البقاع: الجهوزية قائمة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"شات جي بي تي" يدخل مرحلة جديدة: غرف "دردشة جماعية" بذكاء اصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

العمران

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-01-08
Lebanon24
12:57 | 2026-01-08
Lebanon24
12:56 | 2026-01-08
Lebanon24
12:33 | 2026-01-08
Lebanon24
12:25 | 2026-01-08
Lebanon24
12:15 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24