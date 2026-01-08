تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: خطة الضمانات الأمنية الأميركية لأوكرانيا "شبه جاهزة"
Lebanon 24
08-01-2026
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، الخميس، أن مسودة خطة تحدد الضمانات الأمنية الأميركية لبلاده باتت "جاهزة عمليًا" لتقديمها إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للموافقة عليها.
وقال
زيلينسكي
عبر منصة "إكس"، إن "الوثيقة الثنائية المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا باتت جاهزة عمليًا لوضع اللمسات الأخيرة عليها على أعلى مستوى مع رئيس
الولايات المتحدة
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بوليتيكو" عن مسؤول أميركي: عرض الضمانات الأمنية المقدم لأوكرانيا لن يبقى مطروحا للأبد
Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤول أميركي: عرض الضمانات الأمنية المقدم لأوكرانيا لن يبقى مطروحا للأبد
08/01/2026 20:05:13
08/01/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان أميركي أوكراني: بحثنا تطوير خطة العشرين بندا وتوحيد المواقف بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
Lebanon 24
بيان أميركي أوكراني: بحثنا تطوير خطة العشرين بندا وتوحيد المواقف بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
08/01/2026 20:05:13
08/01/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: الضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة… والبحث مع الأميركيين يبدأ قريبًا
Lebanon 24
ماكرون: الضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة… والبحث مع الأميركيين يبدأ قريبًا
08/01/2026 20:05:13
08/01/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: الضمانات الأمنية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا تشمل احتمال نشر قوات أميركية على أراضيها
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: الضمانات الأمنية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا تشمل احتمال نشر قوات أميركية على أراضيها
08/01/2026 20:05:13
08/01/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
فولوديمير
الثنائي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟
Lebanon 24
قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟
13:00 | 2026-01-08
08/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
12:56 | 2026-01-08
08/01/2026 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
Lebanon 24
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
12:33 | 2026-01-08
08/01/2026 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا
12:25 | 2026-01-08
08/01/2026 12:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2026-01-08
قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟
12:57 | 2026-01-08
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:56 | 2026-01-08
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
12:33 | 2026-01-08
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
12:25 | 2026-01-08
مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا
12:15 | 2026-01-08
إسرائيل: إجراءات أمنية مشددة لوزير التراث بعد تلقي تهديدات جسدية
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24