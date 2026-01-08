تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الصومال تحقق في استخدام أراضيها لنقل شخصية هاربة
Lebanon 24
08-01-2026
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرت
وزارة خارجية
الصومال اليوم، تحقيقاً فورياً إثر تقارير واردة تشير إلى وجود استخدام غير مصرح به للمجال الجوي الصومالي، لافتة إلى أن تسهيل فرار المطلوبين أو تنفيذ العمليات الأحادية دون إذن مقديشو يعد "أمراً غير مقبول"، وفقاً لبيان صادر اليوم في أحدث ردود الفعل الصومالية إزاء المعلومات الاستخبارية
السعودية
التي كشفت هروب عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، من عدن إلى إقليم أرض الصومال وبعدئذ إلى أبوظبي بإشراف إماراتي.
وقالت الخارجية الصومالية في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "إن كشفنا صحة تقارير استخدام أراضينا لنقل شخصية هاربة فإنه سيشكل خرقاً للترتيبات الثنائية، وانتهاكاً خطيراً".
وأكدت مقديشو في وقت سابق أن موقفها ثابت ومبدئي داعم لسيادة الجمهورية
اليمنية
ووحدتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، رافضة قطعاً أي محاولات أو تدخلات من شأنها تقويض وحدة اليمن أو المساس بشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية. (العربية)
