Najib Mikati
عربي-دولي

الصومال تحقق في استخدام أراضيها لنقل شخصية هاربة

Lebanon 24
08-01-2026 | 10:21
أجرت وزارة خارجية الصومال اليوم، تحقيقاً فورياً إثر تقارير واردة تشير إلى وجود استخدام غير مصرح به للمجال الجوي الصومالي، لافتة إلى أن تسهيل فرار المطلوبين أو تنفيذ العمليات الأحادية دون إذن مقديشو يعد "أمراً غير مقبول"، وفقاً لبيان صادر اليوم في أحدث ردود الفعل الصومالية إزاء المعلومات الاستخبارية السعودية التي كشفت هروب عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، من عدن إلى إقليم أرض الصومال وبعدئذ إلى أبوظبي بإشراف إماراتي.
 
وقالت الخارجية الصومالية في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "إن كشفنا صحة تقارير استخدام أراضينا لنقل شخصية هاربة فإنه سيشكل خرقاً للترتيبات الثنائية، وانتهاكاً خطيراً".
 
وأكدت مقديشو في وقت سابق أن موقفها ثابت ومبدئي داعم لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، رافضة قطعاً أي محاولات أو تدخلات من شأنها تقويض وحدة اليمن أو المساس بشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الصومال: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الصومال يدعو إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية: الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: نشدد على أهمية وحدة أراضي الصومال
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
13:00 | 2026-01-08
Lebanon24
12:57 | 2026-01-08
Lebanon24
12:56 | 2026-01-08
Lebanon24
12:33 | 2026-01-08
Lebanon24
12:25 | 2026-01-08
Lebanon24
12:15 | 2026-01-08
