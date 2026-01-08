تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بن غفير يطلب تنحية قاضية في التماس إقالته بدعوى الشك في حيادها

Lebanon 24
08-01-2026 | 11:05
A-
A+
Doc-P-1465655-639034922072637730.jfif
Doc-P-1465655-639034922072637730.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، طلبًا إلى المحكمة لاستبعاد القاضية المعنية بالنظر في الالتماس المتعلق بإقالته من حقيبته الوزارية.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن الوزير بن غفير، شكك من خلال طلبه في نزاهة وحيادية القاضية دافنا باراك إيريز، مستندًا في ذلك إلى واقعة حدثت في رأس السنة العبرية الماضية داخل معبد "هيكل موشيه" في تل أبيب.

وبحسب إفادته في الطلب، أبدى زوج القاضية باراك إيريز في الواقعة استياءه من الوزير بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت". 

كما نهض زوج القاضية من مقعده خلال الصلاة، وأخرج ابنه من المعبد، احتجاجًا على وجود وزير تطوير النقب والجليل و"الصمود القومي" يتسحاق فاسرلوف، عازيًا تصرفه إلى انتماء الأخير إلى ذات حزب بن غفير "عوتسما يهوديت".

وفي منشور على منصة "إكس"، رأى ديفيد بيتر، محامي الوزير بن غفير، أن "هذه الواقعة كانت في مكان عام، وشهد عليها الجميع، وهو ما يزيد مخاوف التحيز على المستويين الموضوعي والعام".

وأضاف: "يثير هذا الحدث شكوكًا في قدرة القاضية على النظر في هذه القضية دون أن يعتقد الجمهور بوجود تضارب في المصالح بين موقفها السياسي وحكمها".

وفي ضوء ذلك، طالب المحامي بتنحية القاضية دافنا باراك إيريز عن النظر في الالتماس، على أساس الخوف من التحيز، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقة سياسية وأيديولوجية، يمكنها التأثير على صورة العدالة، على حد تعبيره. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإقالة بن غفير بتهمة استخدام منصبه للتأثير على الشرطة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 13" الإسرائيلية: وزير الأمن الداخلي بن غفير أقال قائد شرطة القدس لرفضه السماح بدخول كتب دينية يهودية لساحات المسجد الأقصى
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير للمتظاهرين في إيران: نقف معكم
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا مع قادة المنظومة الأمنية بمشاركة بن غفير وسموتريتش
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمن القومي

الإسرائيلية

وزير الأمن

الإسرائيلي

إسرائيل

تل أبيب

قناة ال

الجليل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-01-08
Lebanon24
12:57 | 2026-01-08
Lebanon24
12:56 | 2026-01-08
Lebanon24
12:33 | 2026-01-08
Lebanon24
12:25 | 2026-01-08
Lebanon24
12:15 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24