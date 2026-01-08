إسرائيل: إجراءات أمنية مشددة لوزير التراث بعد تلقي تهديدات جسدية

عزز جهاز "الشاباك" إجراءات الحراسة حول وزير التراث عميحاي إلياهو، بعد تلقيه تهديدات بالاغتيال من جهات مجهولة.



وذكرت القناة السابعة أن الوزير عميحاي إلياهو من حزب "عوتسما يهوديت"، تلقى صباح الخميس، إخطارًا من "الشاباك"، يفيد باعتزام الجهاز تعزيز الإجراءات الأمنية حوله، بعد تنامي تحذيرات باستهدافه جسديًا.



وكان الوزير المقرب من رفيقه في حزب "عوتسماه يهوديت" إيتمار بن غفير، دعا في وقت سابق إلى "إلقاء قنبلة نووية على ".



كما دعا في تصريحات علنية إلى "تطويق بدو وغيرها من المناطق بسياج عالٍ، للحيلولة دون وصولهم إلى ".



وكان جهاز الأمن العام "الشاباك"، أعلن منذ عدة أسابيع، اعتقال خلية تابعة لحركة " " في بالضفة الغربية، يُشتبه في تخطيطها لاغتيال وزير إيتمار بن غفير عن طريق مسيَّرات مفخخة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.



وقال بيان لـ"الشاباك"، إنه "سيواصل العمل لإحباط أي محاولة من قبل عناصر حماس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأنشطة إلى العدالة". (ارم نيوز)



