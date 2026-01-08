تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا

Lebanon 24
08-01-2026 | 12:25
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، بأغلبية 52 صوتاً مقابل 47 على قرار يقيّد الرئيس دونالد ترامب من القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، بحسب "رويترز".

ويهدف القرار إلى تعزيز سلطات الكونغرس في المسائل العسكرية، وضمان عدم اتخاذ أي خطوات عسكرية أحادية الجانب تؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة أو تضع القوات الأمريكية في مواجهة مخاطر جديدة دون موافقة مشرّعي البلاد.

وجاء القرار بعد أيام من تنفيذ القوات الأمريكية عملية مفاجئة في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.
