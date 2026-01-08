مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا

وافق الأمريكي، الخميس، بأغلبية 52 صوتاً مقابل 47 على قرار يقيّد من القيام بأي عمل عسكري إضافي في دون الحصول على تفويض مسبق من ، بحسب " ".



ويهدف القرار إلى تعزيز سلطات الكونغرس في المسائل العسكرية، وضمان عدم اتخاذ أي خطوات عسكرية أحادية الجانب تؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة أو تضع القوات في مواجهة مخاطر جديدة دون موافقة مشرّعي البلاد.



وجاء القرار بعد أيام من تنفيذ القوات الأمريكية عملية مفاجئة في فنزويلا واعتقال الرئيس وزوجته.

