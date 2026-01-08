تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري

Lebanon 24
08-01-2026 | 12:56
شنّ الجيش السوري،غارات جديدة على مناطق في مدينة حلب، بعد إصدار أوامر بإخلاء أحياء محددة، متهماً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) باستخدام مناطق ذات أغلبية كردية لشن هجمات، مع دخول الاشتباكات بين الطرفين يومها الثالث.

ونشر الجيش أكثر من سبع خرائط تُحدد المناطق التي قال إنها ستكون ضمن نطاق الاستهداف، داعياً السكان إلى مغادرتها فوراً حفاظاً على سلامتهم.

كما أعلنت قيادة العمليات فرض حظر تجول في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الاشتباكات التي اندلعت يوم الثلاثاء أدت إلى نزوح آلاف المدنيين، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى.

من جهته، قال فيصل علي، رئيس عمليات قوات الدفاع المدني في حلب، إن نحو 13,500 مدني جرى إجلاؤهم حتى الآن، معظمهم من الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى إسعاف عدد من الحالات المرضية إلى المستشفيات، وتقديم الرعاية الطبية لبعضهم في سيارات الإسعاف.

في المقابل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع مجموعات موالية لدمشق قرب حي السريان، مؤكدة أنها كبّدت تلك المجموعات خسائر كبيرة.

ويأتي تصاعد العنف وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين، ما يعكس تفاقم الأزمة بين الحكومة السورية والسلطات الكردية التي ما زالت ترفض الاندماج الكامل في الحكومة المركزية.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء الهجمات التي تستهدف الأحياء الكردية في حلب، محذراً من محاولات لـ«تغيير ديموغرافية المنطقة» وتهديد حياة المدنيين.

ودعا بارزاني جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحماية المدنيين، واللجوء إلى الحوار والمفاوضات لحل الخلافات.

من جانبها، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية الفصائل المتحالفة مع دمشق بالتهديد بتنفيذ «قصف عشوائي» على أحياء سكنية مأهولة، معتبرة أن هذه التهديدات تمثل ترهيباً مباشراً للسكان المدنيين وتهجيراً قسرياً، وهو ما قالت إنه يرقى إلى جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وشوهد مزيد من السكان يغادرون حيي الشيخ مقصود والأشرفية عبر ممرات آمنة جرى تحديدها مسبقاً.

