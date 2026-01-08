تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لغز غاي هيفر... تقريرٌ عن إختفاء جنديّ إسرائيليّ في الجولان

Lebanon 24
08-01-2026 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1465707-639034994656729535.jpg
Doc-P-1465707-639034994656729535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، قالت إنّه على الرغم من مرور 3 عقود، ما زالت قضية اختفاء الجندي غاي هيفر واحدة من أكثر الملفات غموضا في تاريخ الجيش الإسرائيليّ، من دون التوصل إلى أي إجابة حاسمة حول مصيره.

وأشارت إلى أنّه "في صباح 17 آب 1997، شوهد غاي هيفر الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو جندي نظامي في سلاح المدفعية، للمرة الأخيرة أثناء مغادرته موقع حراسته في قاعدة في هضبة الجولان، مرتديا زيه العسكري ومسلحا بسلاحه الشخصي. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت آثاره تماما".

وخلال السنوات الثلاث الأولى لاختفائه، رفض الجيش الإسرائيليّ تصنيفه كجندي مفقود، مرجحا أن يكون قد اختفى بإرادته نتيجة ضائقة نفسية، خاصة أنه كان يواجه محاكمة عسكرية بتهم انضباطية.

إلا أن عائلته رفضت هذه الفرضية بشكل قاطع، واتهمت المؤسسة العسكرية بالإهمال والتأخير في التعامل مع القضية، ما أضاع بحسب قولهم فرصا ثمينة لكشف الحقيقة.

وتفاقمت الشكوك عام 2005 بعد الكشف عن العثور على قبعة تعود لهيفر كانت محفوظة لدى وحدة المفقودين دون علم عائلته، في خطوة أثارت انتقادات حادة لإدارة الملف.

وعلى مرّ السنوات، تعززت فرضية احتجاز غاي هيفر في سوريا، خاصة بعد إفادة شابة ألمانية قالت إنها التقت به أثناء احتجازها في أحد السجون السورية.

كما وصل الملف إلى مستويات سياسية دولية، إذ سأل الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عن مصير الجندي، ليأتيه رد غامض: "عن الجندي في هضبة الجولان لا نتحدث".

ورغم الجهود الواسعة التي شملت تحركات دبلوماسية واستعانة بشخصيات عامة وعمليات بحث نفذتها وحدات نخبة عسكرية في هضبة الجولان، كان آخرها في شباط 2023، ولم تسفر أي من هذه المحاولات عن نتيجة حاسمة وقد عثر خلال إحدى العمليات على قطع ملابس داخل خزان مياه قرب القاعدة، إلا أن الفحوصات أثبتت أنها لا تعود لهيفر. (عربي 21)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أكثر من 50 عاماً.. الكشف عن لغز أقدم قضية اختفاء في تكساس!
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر جديد عن قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الدوي القوي الذي سمع في الجنوب ناتج عن مناروات إسرائيلية في الجولان
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: عملية دهس قرب الخليل وأنباء عن إصابة جندي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الكشف عن

إسرائيل

القاعدة

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-08
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08
Lebanon24
16:24 | 2026-01-08
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:50 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24