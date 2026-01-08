لغز غاي هيفر... تقريرٌ عن إختفاء جنديّ إسرائيليّ في الجولان

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة " هيوم" الإسرائيليّة، قالت إنّه على الرغم من مرور 3 عقود، ما زالت قضية اختفاء الجندي غاي هيفر واحدة من أكثر الملفات غموضا في تاريخ الجيش الإسرائيليّ، من دون التوصل إلى أي إجابة حاسمة حول مصيره.



وأشارت إلى أنّه "في صباح 17 آب 1997، شوهد غاي هيفر الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو جندي نظامي في سلاح المدفعية، للمرة الأخيرة أثناء مغادرته موقع حراسته في قاعدة في هضبة ، مرتديا زيه العسكري ومسلحا بسلاحه الشخصي. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت آثاره تماما".



وخلال السنوات الثلاث الأولى لاختفائه، رفض الجيش الإسرائيليّ تصنيفه كجندي مفقود، مرجحا أن يكون قد اختفى بإرادته نتيجة ضائقة نفسية، خاصة أنه كان يواجه محاكمة عسكرية بتهم انضباطية.



إلا أن عائلته رفضت هذه الفرضية بشكل قاطع، واتهمت بالإهمال والتأخير في التعامل مع القضية، ما أضاع بحسب قولهم فرصا ثمينة لكشف الحقيقة.



وتفاقمت الشكوك عام 2005 بعد العثور على قبعة تعود لهيفر كانت محفوظة لدى وحدة المفقودين دون علم عائلته، في خطوة أثارت انتقادات حادة لإدارة الملف.



وعلى مرّ السنوات، تعززت فرضية احتجاز غاي هيفر في ، خاصة بعد إفادة شابة ألمانية قالت إنها التقت به أثناء احتجازها في أحد السجون .



كما وصل الملف إلى مستويات سياسية دولية، إذ سأل الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الرئيس السوري الراحل حافظ عن مصير الجندي، ليأتيه رد غامض: "عن الجندي في هضبة الجولان لا نتحدث".



ورغم الجهود الواسعة التي شملت تحركات دبلوماسية واستعانة بشخصيات عامة وعمليات بحث نفذتها وحدات نخبة عسكرية في هضبة الجولان، كان آخرها في شباط 2023، ولم تسفر أي من هذه المحاولات عن نتيجة حاسمة وقد عثر خلال إحدى العمليات على قطع ملابس داخل خزان مياه قرب ، إلا أن الفحوصات أثبتت أنها لا تعود لهيفر. (عربي 21)

Advertisement