الحكومة السورية: لإخراج القوات الميليشياوية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية

طالبت الحكومة بشأن تطورات حلب، بإخراج القوات الميليشياوية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

كما أكدت أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة، وقالت إن مكون أساسي وأصيل من مكونات الشعب السوري والدولة تنظر إليهم كشركاء كاملين في الوطن.