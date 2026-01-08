بعد انقطاع الإنترنت... قرار عاجل من إيلون ماسك يتعلّق بالإيرانيين

أفادت القناة الـ14 الإسرائيليّة، أنّ الملياردير الأميركيّ منح المتظاهرين في وصولاً مجانيًاً إلى شبكة "ستارلينك"، بعدما قُطِعَت الإنترنت عن مدن عديدة في البلاد، جراء الإحتجاجات.

