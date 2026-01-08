مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة

شهدت العاصمة الإيرانيّة ، مساء اليوم، إحتجاجات كبيرة.

كما شهدت عبادان ومشهد وفَرديس تظاهرات، إضافة إلى مدن إيرانيّة أخرى.

وفي مدينة أصفهان، أضرام محتجون النار في مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وكان الرئيس الأميركيّ قال إنّ "أميركا ستضرب بقوة شديدة إن بدأت قتل المتظاهرين".

أما وزير الخزانة الأميركيّة، فقال إنّ "إيران تعيش لحظة حرجة والاقتصاد على حافة الانهيار".



وكانت تقارير أشارت إلى مقتل متظاهرين على يدّ قوّات الأمن الإيرانيّة، وأشارت إلى أنّ 13 شخصاً سقطوا اليوم في التظاهرات.

وبعد انقطاع الإنترنت في عدّة مدن إيرانيّة، أفادت القناة الـ14 الإسرائيليّة، أنّ الملياردير الأميركيّ إيلون ماسك منح المتظاهرين في إيران وصولاً مجانيًاً إلى شبكة "ستارلينك".

الآلاف من الأشخاص في مظاهرات الاحتجاج المناهضة للنظام في طهران، عاصمة إيران، حيث يرددون "الموت لخامنئي" ويحرقون المكاتب الحكومية وفق التوجيهات الاسرائيلية. pic.twitter.com/CFUcHkr6ni — بالعربية (@mog_china) January 8, 2026

مظاهرات حاشدة في قلب العاصمة طهران احتجاجا على الأزمة الاقتصادية pic.twitter.com/wojalTtPT2 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 8, 2026

🚩 مظاهرات حاشدة في طهران، إيران الآن.



في جميع أنحاء إيران حاليًا، تُقتحم مقرات النظام وتُحرق، ويتم مطاردة وإحراق مركباتهم، وتُحرق وتُزال اللافتات والتماثيل التي تُخلّد شخصيات النظام، وتُبنى المتاريس.#ايران_الليلة pic.twitter.com/3Cf8tT2l4d — the Sain🗡️ (@haddad_ernest) January 8, 2026