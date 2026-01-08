مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة

🇮🇷
عـــــــــــــاجل وغير عادي
🔴الوضع في ايران يتدهور بشكل سريع
الآلاف من الأشخاص في مظاهرات الاحتجاج المناهضة للنظام في طهران، عاصمة إيران، حيث يرددون "الموت لخامنئي" ويحرقون المكاتب الحكومية وفق التوجيهات الاسرائيلية. pic.twitter.com/CFUcHkr6ni
— الصين بالعربية (@mog_china) January 8, 2026
مظاهرات حاشدة في قلب العاصمة الإيرانية طهران احتجاجا على الأزمة الاقتصادية pic.twitter.com/wojalTtPT2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 8, 2026
🚩 مظاهرات حاشدة في طهران، إيران الآن.
في جميع أنحاء إيران حاليًا، تُقتحم مقرات النظام وتُحرق، ويتم مطاردة قوات الأمن وإحراق مركباتهم، وتُحرق وتُزال اللافتات والتماثيل التي تُخلّد شخصيات النظام، وتُبنى المتاريس.#ايران_الليلة pic.twitter.com/3Cf8tT2l4d
— the Sain🗡️ (@haddad_ernest) January 8, 2026
🇮🇷
عـــــــــــاجل
🔴طهران الان pic.twitter.com/UJaXGfNF1N
— الصين بالعربية (@mog_china) January 8, 2026
