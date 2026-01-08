تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة

Lebanon 24
08-01-2026 | 16:08
شهدت العاصمة الإيرانيّة طهران، مساء اليوم، إحتجاجات كبيرة.
 
 
كما شهدت عبادان ومشهد وفَرديس تظاهرات، إضافة إلى مدن إيرانيّة أخرى.
 
 
وفي مدينة أصفهان، أضرام محتجون النار في مبنى الإذاعة والتلفزيون.
 
 
 
 
وكان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قال إنّ "أميركا ستضرب بقوة شديدة إن بدأت إيران قتل المتظاهرين".
 
 
أما وزير الخزانة الأميركيّة، فقال إنّ "إيران تعيش لحظة حرجة والاقتصاد على حافة الانهيار".
 
 
وكانت تقارير أشارت إلى مقتل متظاهرين على يدّ قوّات الأمن الإيرانيّة، وأشارت إلى أنّ 13 شخصاً سقطوا اليوم في التظاهرات.
 
 
 
وبعد انقطاع الإنترنت في عدّة مدن إيرانيّة، أفادت القناة الـ14 الإسرائيليّة، أنّ الملياردير الأميركيّ إيلون ماسك منح المتظاهرين في إيران وصولاً مجانيًاً إلى شبكة "ستارلينك".
 
 
 
 
 
 
 
