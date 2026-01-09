"نسيج الحياة".. إسرائيل تطلق خطة استيطانية خطيرة في شرق القدس (صور)

وأوضحت المحافظة أن "هذا المشروع يمثل أضخم ضربة أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة"، داعية إلى "اتخاذ خطوات فعلية تتجاوز الشجب، لوقف سياسة التطهير العرقي والضم التدريجي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في شرق القدس ومحيطها".وذكرت وكالة "وفا" أن "السلطات أخطرت محامية التجمعات البدوية وبلدية العيزرية بنيتها الشروع الفعلي في تنفيذ المشروع الاستيطاني، وذلك بعد مهلة 45 يوماً من الإخطار الصادر عن العسكرية الإسرائيلية".ونقلت الوكالة عن محافظة القدس قولها إن "هذا المشروع يمثل تنفيذاً عملياً لخطة الضم الإسرائيلية للمنطقة المسماة (E1)، حيث يهدف لتحقيق تواصل جغرافي كامل بين مستعمرة (معالي أدوميم) والقدس".ونبهت محافظة القدس إلى أن "المشروع سيؤدي إلى فصل شمال عن جنوبها، وابتلاع ما يقارب من 3% من مساحة الضفة الغربية لضمها رسمياً ضمن مخطط (القدس الكبرى)".ولفتت المحافظة إلى "التداعيات الكارثية للمشروع تتمثل في تكريس نظام (أبارتهايد مروري)، حيث سيُمنع من استخدام الطريق رقم (1) ويُحشرون في نفق تحت الأرض بالقرب من حاجز (الزعيم) العسكري، بينما يُخصص الطريق السطحي حصرياً للمستوطنين".ونوهت المحافظة إلى أن "هذا المخطط سيعزل تجمعات (جبل البابا) و(وادي الجمل) وبلدة (العيزرية)، ويهدد بهدم وإخلاء عشرات المنشآت التي تلقت مؤخراً ما لا يقل عن 43 إخطاراً تمهيداً لتوسعة المشروع".واتهمت محافظة القدس إسرائيل بممارسة "قرصنة مالية لتمويل هذا المشروع الاستيطاني"، مشيرة إلى أن " المتطرف بتسلئيل سموتريتش أقر تمويل الطريق الذي تبلغ تكلفته 98 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة".وأكدت أن خطوة سموتريتش "محاولة لتضليل المجتمع الدولي بادعاء أن الطريق يخدم ، بينما تظهر المخططات الهندسية المرفقة بالإخطار أنه يهدف لتسهيل حركة المستعمرين وإزالة الحواجز الظاهرة أمامهم على حساب الوجود الفلسطيني". (آرم نيوز)