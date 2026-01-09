الحافلات وصلت.. نقل المقاتلين الأكراد المحاصرين في حلب لمناطق الإدارة الذاتية الكردية

أعلنت السلطات المحلية في حلب، اليوم الجمعة، أنه بدأ نقل المقاتلين المحاصرين في المدينة إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال



ووصلت حافلات لنقل المقاتلين إلى منطقة الشقيف بحلب.



وكانت مديرية الإعلام في محافظة حلب أوردت في بيان أنه "سيتم خلال الساعات نقل عناصر قوات الديموقراطية "قسد" بالسلاح الفردي الخفيف إلى شرق الفرات"، بعيد إعلان عن وقف إطلاق نار بعد أيام من الاشتباكات الدامية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بين القوات الكردية والقوات الحكومية، أرغمت آلاف المدنيين على الفرار.



وفي وقت لاحق، أفادت أنباء عن دخول حافلات لنقل مسلحي قسد من حيي والشيخ مقصود نحو مناطق سيطرتها شرقي الفرات.



وكانت وزارة الدفاع أعلنت، في وقت مبكر الجمعة، وقفا لإطلاق النار من أجل السماح للمقاتلين الأكراد بمغادرة حلب بعد أيام من الاشتباكات مع القوات الحكومية.





