Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الحافلات وصلت.. نقل المقاتلين الأكراد المحاصرين في حلب لمناطق الإدارة الذاتية الكردية

Lebanon 24
09-01-2026 | 03:45
أعلنت السلطات المحلية في حلب، اليوم الجمعة، أنه بدأ نقل المقاتلين الأكراد المحاصرين في المدينة إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

ووصلت حافلات لنقل المقاتلين إلى منطقة الشقيف بحلب. 

وكانت مديرية الإعلام في محافظة حلب أوردت في بيان أنه "سيتم خلال الساعات القادمة نقل عناصر قوات سوريا الديموقراطية "قسد" بالسلاح الفردي الخفيف إلى شرق الفرات"، بعيد إعلان وزارة الدفاع عن وقف إطلاق نار بعد أيام من الاشتباكات الدامية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بين القوات الكردية والقوات الحكومية، أرغمت آلاف المدنيين على الفرار.

وفي وقت لاحق، أفادت أنباء عن دخول حافلات لنقل مسلحي قسد من حيي الأشرفية والشيخ مقصود نحو مناطق سيطرتها شرقي الفرات.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، وقفا لإطلاق النار من أجل السماح للمقاتلين الأكراد بمغادرة حلب بعد أيام من الاشتباكات مع القوات الحكومية.

