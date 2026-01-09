المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 1200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار

أكد في ، عن تسجيل نحو 1200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل منذ سريان الاتفاق قبل 90 يومًا.



وقال في بيان له: "منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025 وحتى اليوم الجمعة، ارتكبت خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل تقويضًا متعمدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود الإنساني الملحق به". (ارم نيوز)



