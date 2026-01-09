تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 1200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
09-01-2026
|
06:52
أكد
المكتب الإعلامي الحكومي
في
قطاع غزة
، عن تسجيل نحو 1200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بين
حماس
وإسرائيل منذ سريان الاتفاق قبل 90 يومًا.
وقال في بيان له: "منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025 وحتى اليوم الجمعة، ارتكبت
إسرائيل
خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل تقويضًا متعمدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود
البروتوكول
الإنساني الملحق به". (ارم نيوز)
