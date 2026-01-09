مقتل مدعي عام في إيران بعد إحراق موقع أمنيّ

أعلن التلفزيون عن مقتل مدعي عام مدينة أسفراين في الشمالية شمال شرقي ، علي أكبر حسين ‌ ، إلى جانب عدد من عناصر الأمن، خلال احتجاجات شهدتها المدينة الليلة الماضية.



ونقل التلفزيون عن رئيس في محافظة خراسان الشمالية قوله إن توجّه إلى موقع الأحداث بصفته الرسمية، برفقة عناصر من الشرطة وقوات حفظ الأمن، لمتابعة الأوضاع ميدانياً والإشراف على الإجراءات الأمنية.

وأضاف المسؤول القضائي أن "مجموعة من مثيري الشغب"، معظمهم قدموا من خارج مدينة أسفراين وحتى من خارج المحافظة، أقدموا على إحراق الكرفان الذي كان يوجد فيه المدعي العام والقوى الأمنية، كما منعوا فرق الإسعاف من الوصول إلى المكان لتقديم المساعدة. (ارم نيوز)