15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
مقتل مدعي عام في إيران بعد إحراق موقع أمنيّ
Lebanon 24
09-01-2026
|
07:22
أعلن التلفزيون
الإيراني
عن مقتل مدعي عام مدينة أسفراين في
محافظة خراسان
الشمالية شمال شرقي
إيران
، علي أكبر حسين
زاده
، إلى جانب عدد من عناصر الأمن، خلال احتجاجات شهدتها المدينة الليلة الماضية.
ونقل التلفزيون عن رئيس
دائرة القضاء
في محافظة خراسان الشمالية قوله إن
المدعي العام
توجّه إلى موقع الأحداث بصفته الرسمية، برفقة عناصر من الشرطة وقوات حفظ الأمن، لمتابعة الأوضاع ميدانياً والإشراف على الإجراءات الأمنية.
وأضاف المسؤول القضائي أن "مجموعة من مثيري الشغب"، معظمهم قدموا من خارج مدينة أسفراين وحتى من خارج المحافظة، أقدموا على إحراق الكرفان الذي كان يوجد فيه المدعي العام والقوى الأمنية، كما منعوا فرق الإسعاف من الوصول إلى المكان لتقديم المساعدة. (ارم نيوز)
