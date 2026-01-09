تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال

Lebanon 24
09-01-2026 | 07:24
حذر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من التأثيرات السلبية للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال الصغار.
 
 
وأكد الأمير هاري خلال فعالية إطلاق كتاب "الجيل المذهل"، الذي يهدف إلى تشجيع الأطفال على اللعب في العالم الواقعي، أن عملهما على دراسة تأثير الفضاء الرقمي على الصحة النفسية والجسدية للأطفال أظهر الحاجة الملحة لتوجيه الآباء نحو حماية أبنائهم.
وأضاف: "لقد كانت النتائج قيّمة جدًا خلال سنوات عملنا مع العائلات التي تأثرت بأضرار الإنترنت".
بدورها، قالت ماركل: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الحركة". (ارم نيوز)
هل يبتعد الأمير هاري وميغان ماركل عن العائلة المالكة في الأعياد؟
ضغوط مالية على الأمير هاري وميغان: هل يقتربان من الإفلاس؟
الأمير فيليب حذّر هاري من الزواج بميغان ماركل... ماذا قال له؟
حبيبة الأمير هاري السابقة تظهر مع زوجها وطفليهما
عربي-دولي

منوعات

ميغان ماركل

هاري وميغان

ارم نيوز

إنترنت

ماركل

إنتر

ترنت

