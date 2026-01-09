تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال

حذر الأمير هاري وزوجته من التأثيرات السلبية للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال الصغار.

وأكد الأمير هاري خلال فعالية إطلاق كتاب "الجيل المذهل"، الذي يهدف إلى تشجيع الأطفال على اللعب في العالم الواقعي، أن عملهما على دراسة تأثير الفضاء الرقمي على الصحة النفسية والجسدية للأطفال أظهر الحاجة الملحة لتوجيه الآباء نحو حماية أبنائهم.