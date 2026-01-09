مُناشدة لسكان كييف: غادروا المدينة فوراً

دعا رئيس بلدية ، السكان إلى مغادرة العاصمة مؤقتا.



وقال كليتشكو عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن "نصف مباني كييف السكنية، أي ما يقارب 6 آلاف مبنى، تعاني حاليا انقطاع التدفئة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للعاصمة، من جراء هجوم واسع النطاق شنته ".



وأضاف: "أناشد سكان العاصمة الذين لديهم القدرة على مغادرة المدينة مؤقتا إلى أماكن تتوفر فيها مصادر بديلة للطاقة والتدفئة، أن يفعلوا ذلك". (سكاي نيوز)

Advertisement