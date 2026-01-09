تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
عربي-دولي
صفقة لتجنيب نتنياهو السجن... رجل أعمال إسرائيليّ يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
09-01-2026
|
12:00
ذكرت "العربية"، أنّ رجل الأعمال موطي ساندر كشف عن صفقة سياسية بين الرئيس
الإسرائيلي
إسحاق هرتسوغ
ورئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، أبرمت قبل خمس سنوات، وتنص على انتخاب
هرتسوغ
رئيساً مقابل وعد بمنح
نتنياهو
عفواً يمنع محاكمته بتهم فساد.
وأفاد ساندر في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيليّة، عن توجيهه لنتنياهو لقبول صفقة لتجنب السجن بسبب قضايا فساد، وإقناعه زوجته
سارة نتنياهو
بذلك.
ونقل ساندر عن سارة قولها: "سيدخل
بيبي
إلى السجن. وستقومين بزيارته مرة في الأسبوع. وسترافقك طواقم إعلامية في كل مرة. لن تصمدي في هذا. تعالي ننهي الموضوع. تتوقف القضية في المحكمة وهو يتنازل عن الحكم". وأضافت: "كانت تبكي وتصرخ. لكن بيبي أمسك بيدها وقال لها، موطي يريد مصلحتنا. لا تغضبي عليه".
وأوضح ساندر أن هرتسوغ أرسله إلى نتنياهو باقتراح دعمه لانتخابه رئيساً لإسرائيل مقابل الصفقة التي تتطلب عفواً رئاسياً.
وكان هرتسوغ يخشى طرح نتنياهو مرشحاً آخر من "الليكود" تدعمه أغلبية اليمين، أو ترشح نتنياهو نفسه، إذ يمنع القانون الإسرائيلي محاكمة رئيس
إسرائيل
، وانتخابه يوقف المحاكمة.
وفي رد على سؤال، قال ساندر إنه "قرر
الكشف عن
هذه الفضيحة الآن، لأن هيرتسوغ ذهب بعيداً في إرضاء نتنياهو بطريقة مهينة لإسرائيل وقوانينها. فهو اليوم يريد منحه عفواً من دون أن يعترف بالتهمة ومن دون أن يتنازل عن الحكم. وهذا لا يجوز".
