تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صفقة لتجنيب نتنياهو السجن... رجل أعمال إسرائيليّ يكشف تفاصيلها

Lebanon 24
09-01-2026 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1466145-639035750392597266.jpg
Doc-P-1466145-639035750392597266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت "العربية"، أنّ رجل الأعمال موطي ساندر كشف عن صفقة سياسية بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبرمت قبل خمس سنوات، وتنص على انتخاب هرتسوغ رئيساً مقابل وعد بمنح نتنياهو عفواً يمنع محاكمته بتهم فساد.

وأفاد ساندر في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيليّة، عن توجيهه لنتنياهو لقبول صفقة لتجنب السجن بسبب قضايا فساد، وإقناعه زوجته سارة نتنياهو بذلك.

ونقل ساندر عن سارة قولها: "سيدخل بيبي إلى السجن. وستقومين بزيارته مرة في الأسبوع. وسترافقك طواقم إعلامية في كل مرة. لن تصمدي في هذا. تعالي ننهي الموضوع. تتوقف القضية في المحكمة وهو يتنازل عن الحكم". وأضافت: "كانت تبكي وتصرخ. لكن بيبي أمسك بيدها وقال لها، موطي يريد مصلحتنا. لا تغضبي عليه".
 
وأوضح ساندر أن هرتسوغ أرسله إلى نتنياهو باقتراح دعمه لانتخابه رئيساً لإسرائيل مقابل الصفقة التي تتطلب عفواً رئاسياً.
 
وكان هرتسوغ يخشى طرح نتنياهو مرشحاً آخر من "الليكود" تدعمه أغلبية اليمين، أو ترشح نتنياهو نفسه، إذ يمنع القانون الإسرائيلي محاكمة رئيس إسرائيل، وانتخابه يوقف المحاكمة.
 
وفي رد على سؤال، قال ساندر إنه "قرر الكشف عن هذه الفضيحة الآن، لأن هيرتسوغ ذهب بعيداً في إرضاء نتنياهو بطريقة مهينة لإسرائيل وقوانينها. فهو اليوم يريد منحه عفواً من دون أن يعترف بالتهمة ومن دون أن يتنازل عن الحكم. وهذا لا يجوز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفقة سرية تهدف لإعادة نتنياهو "بكامل قوته" إلى الحكم.. ما هي تفاصيلها؟
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو عن نتنياهو مرتبط بـ"صفقة سرية إيرانية".. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مكانة إسرائيل الدولية انهارت.. تقرير إسرائيلي يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: صفقة الغاز مع مصر هي أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

إسحاق هرتسوغ

سارة نتنياهو

الإسرائيلي

الكشف عن

إسرائيل

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:25 | 2026-01-09
Lebanon24
14:14 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:04 | 2026-01-09
Lebanon24
14:00 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24