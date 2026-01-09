صفقة لتجنيب نتنياهو السجن... رجل أعمال إسرائيليّ يكشف تفاصيلها

ذكرت "العربية"، أنّ رجل الأعمال موطي ساندر كشف عن صفقة سياسية بين الرئيس ورئيس الوزراء ، أبرمت قبل خمس سنوات، وتنص على انتخاب رئيساً مقابل وعد بمنح عفواً يمنع محاكمته بتهم فساد.



وأفاد ساندر في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيليّة، عن توجيهه لنتنياهو لقبول صفقة لتجنب السجن بسبب قضايا فساد، وإقناعه زوجته بذلك.



ونقل ساندر عن سارة قولها: "سيدخل إلى السجن. وستقومين بزيارته مرة في الأسبوع. وسترافقك طواقم إعلامية في كل مرة. لن تصمدي في هذا. تعالي ننهي الموضوع. تتوقف القضية في المحكمة وهو يتنازل عن الحكم". وأضافت: "كانت تبكي وتصرخ. لكن بيبي أمسك بيدها وقال لها، موطي يريد مصلحتنا. لا تغضبي عليه".

وأوضح ساندر أن هرتسوغ أرسله إلى نتنياهو باقتراح دعمه لانتخابه رئيساً لإسرائيل مقابل الصفقة التي تتطلب عفواً رئاسياً.

وكان هرتسوغ يخشى طرح نتنياهو مرشحاً آخر من "الليكود" تدعمه أغلبية اليمين، أو ترشح نتنياهو نفسه، إذ يمنع القانون الإسرائيلي محاكمة رئيس ، وانتخابه يوقف المحاكمة.

وفي رد على سؤال، قال ساندر إنه "قرر هذه الفضيحة الآن، لأن هيرتسوغ ذهب بعيداً في إرضاء نتنياهو بطريقة مهينة لإسرائيل وقوانينها. فهو اليوم يريد منحه عفواً من دون أن يعترف بالتهمة ومن دون أن يتنازل عن الحكم. وهذا لا يجوز".