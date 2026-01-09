ما حقيقة إنتشار "إنفلونزا" الطيور في المزارع المصريّة؟

أصدر بياناً بالتنسيق مع ، أكّد عدم رصد أية حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في أي من المزارع على مستوى البلاد.

وأوضح أن "الحالة الصحية للطيور مطمئنة تماماً" وأن "الدولة تتبع استراتيجية الضربات الاستباقية لمنع دخول الوباء". (العربية)