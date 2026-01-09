تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

خرائط إخلاء وحظر تجوّل... الجيش السوري يمهّد لقصف الشيخ مقصود

Lebanon 24
09-01-2026 | 10:55
Doc-P-1466166-639035781029575281.jpg
كشف مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري سيبدأ ليل الجمعة باستهداف مواقع محددة سلفًا في مدينة حلب، باستخدام المدفعية، بعد إعداد خرائط ميدانية لهذه المواقع.

وقال المصدر لـ"سكاي نيوز عربية" إن مقاتلين أكراد يرفضون الانسحاب من مناطقهم، معتبرًا أن ذلك يعيد التوتر إلى المدينة. وفي هذا السياق، أعلن الجيش السوري حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة، وفرض حظر تجول ليلي فيه.

ودعت هيئة العمليات في الجيش السوري المدنيين إلى الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية، محذّرة من الاقتراب من مواقع قوات سوريا الديمقراطية، ومطالبة السكان بإخلاء نقاط قالت إنها تُستخدم لأغراض عسكرية.

كما أعلنت السلطات فتح ممرات محددة لخروج المدنيين خلال فترات زمنية معينة، ودعت المقاتلين الأكراد إلى إلقاء السلاح، في حين نشرت وكالة سانا خرائط للمواقع المستهدفة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية اشتباكات مستمرة منذ أيام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح عشرات الآلاف، في ظل تعثر المفاوضات بين دمشق و"قسد" بشأن تنفيذ اتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن إطار الدولة السورية.

الدولة السورية

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

سكاي نيوز

الأشرفية

ديمقراطي

الأكراد

