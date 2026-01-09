خرائط إخلاء وحظر تجوّل... الجيش السوري يمهّد لقصف الشيخ مقصود

كشف مصدر عسكري سوري أن سيبدأ ليل الجمعة باستهداف مواقع محددة سلفًا في مدينة حلب، باستخدام المدفعية، بعد إعداد خرائط ميدانية لهذه المواقع.



وقال المصدر لـ" عربية" إن مقاتلين أكراد يرفضون الانسحاب من مناطقهم، معتبرًا أن ذلك يعيد التوتر إلى المدينة. وفي هذا السياق، أعلن الجيش السوري حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة، وفرض حظر تجول ليلي فيه.



ودعت هيئة العمليات في الجيش السوري المدنيين إلى الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية، محذّرة من الاقتراب من مواقع قوات ، ومطالبة السكان بإخلاء نقاط قالت إنها تُستخدم لأغراض عسكرية.



كما أعلنت السلطات فتح ممرات محددة لخروج المدنيين خلال فترات زمنية معينة، ودعت المقاتلين إلى إلقاء السلاح، في حين نشرت وكالة خرائط للمواقع المستهدفة.



وتأتي هذه التطورات على خلفية اشتباكات مستمرة منذ أيام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح عشرات الآلاف، في ظل تعثر المفاوضات بين و"قسد" بشأن تنفيذ اتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن إطار .





