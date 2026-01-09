وفد من واشنطن يتحرّك نحو كراكاس

ذكرت شبكة « إن» الأميركية، نقلاً عن مسؤول قوله إن فريقاً من يضم دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين توجَّه لزيارة ، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس الفنزويلي المحتجَز في نيكولاس مادورو.

وأضافت «سي إن إن» أن المسؤول الأميركي أوضح أن الفريق شمل السفير الأميركي في فنزويلا جون ماكنمارا، الذي كان يقيم في ، ودبلوماسيين ومسؤولين أمنيين.

وأكد المسؤول الأميركي أن الزيارة تأتي في وقتٍ تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى إعادة فتح سفارتها في كراكاس، ورغبة في إعادة وجودها الدبلوماسي بفنزويلا التي قال الرئيس إن أميركا ستديرها.