وزارة الدفاع السورية تؤكد تدمير مستودع أسلحة لقوات سوريا الديمقراطية

أعلن تدمير "الموقع رقم 12" في حي الشيخ مقصود بحلب، مشيرا إلى أنه يضم مستودع ذخيرة ضخما لقوات "قسد".وقال الإعلام والاتصال في عاصم غليون، في تصريح لـ"الإخبارية السورية"، الجمعة، إن الموقع المستهدف هو "مستودع ذخيرة ضخم لتنظيم قسد وتنظيم بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي".وأكد أن الجيش السوري قام بـ"فتح ممرات إنسانية وتمديد المهل عدة مرات، وكذلك نشر الخرائط من أجل حماية المدنيين وتأمينهم".وأضاف غليون أن "قسد" و"بي كي كي" قاما "باستهداف أهلنا بمدينة حلب وقتلهم وجرحهم". (ارم نيوز)