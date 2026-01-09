كييف تتهم موسكو باستهداف سفن أجنبية في البحر الأسود

أعلن الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا، اليوم الجمعة، أن طائرات مسيرة روسية هاجمت سفينتين مدنيتين ترفعان أعلاما أجنبية في منطقة أوديسا الجنوبية، ما أدى إلى قتل مواطن سوري وإصابة آخرين.



وأضاف كوليبا، في بيان، أن إحدى السفينتين المتجهتين إلى ميناء تشورنومورسك كانت ترفع علمي سانت كيتس، ونيفيس، والأخرى بالقرب من ميناء أوديسا كانت ترفع علم جزر القمر، بحسب " ".



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي احتجاز ناقلة نفط ترفع الروسي في شمالي المحيط الأطلسي بسبب انتهاكات ، منهياً بذلك مطاردة استمرت لعدة أسابيع من قبل القوات .



وقالت القيادة الأوروبية الأمريكية، المسؤولة عن المنطقة، في منشور على موقع "إكس"، إن عملية الاستيلاء على السفينة، التي أفلتت من الصعود إليها بالقرب من فنزويلا، كانت عملية مشتركة بين وزارة الأمن الداخلي وأفراد الجيش الأمريكي.



وكانت قد أرسلت غواصة لمرافقة ناقلة نفط فارغة تطاردها وتسعى للسيطرة عليها، بحسب ما أوردت تقارير صحفية أمريكية.



فيما يقول مسؤولون أمريكيون إن هذه السفينة جزء من أسطول الظل الذي ينقل نفط دول خاضعة لعقوبات أمريكية، مثل فنزويلا، ، روسيا.



