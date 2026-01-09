تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

كييف تتهم موسكو باستهداف سفن أجنبية في البحر الأسود

Lebanon 24
09-01-2026 | 12:15
أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا، اليوم الجمعة، أن طائرات مسيرة روسية هاجمت سفينتين مدنيتين ترفعان أعلاما أجنبية في منطقة أوديسا الجنوبية، ما أدى إلى قتل مواطن سوري وإصابة آخرين.

وأضاف كوليبا، في بيان، أن إحدى السفينتين المتجهتين إلى ميناء تشورنومورسك كانت ترفع علمي سانت كيتس، ونيفيس، والأخرى بالقرب من ميناء أوديسا كانت ترفع علم جزر القمر، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في شمالي المحيط الأطلسي بسبب انتهاكات العقوبات، منهياً بذلك مطاردة استمرت لعدة أسابيع من قبل القوات الأمريكية.

وقالت القيادة الأوروبية الأمريكية، المسؤولة عن المنطقة، في منشور على موقع "إكس"، إن عملية الاستيلاء على السفينة، التي أفلتت من الصعود إليها بالقرب من فنزويلا، كانت عملية مشتركة بين وزارة الأمن الداخلي وأفراد الجيش الأمريكي.

وكانت روسيا قد أرسلت غواصة لمرافقة ناقلة نفط فارغة تطاردها الولايات المتحدة وتسعى للسيطرة عليها، بحسب ما أوردت تقارير صحفية أمريكية.

فيما يقول مسؤولون أمريكيون إن هذه السفينة جزء من أسطول الظل الذي ينقل نفط دول خاضعة لعقوبات أمريكية، مثل فنزويلا، إيران، روسيا.
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: استهداف قوات كييف ناقلات نفطية في البحر الأسود يحظرها القانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026
كييف: روسيا تهاجم ميناءين على البحر الأسود وتلحق أضرارا بسفينة مدنية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026
تركيا: نتواصل مع كييف وموسكو حتى لا تمتد الحرب إلى البحر الأسود
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026
وزارة الدفاع التركية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيّرة بحرية قبالة السواحل التركية في البحر الأسود
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026

Lebanon24
14:25 | 2026-01-09
Lebanon24
14:22 | 2026-01-09
Lebanon24
14:14 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:10 | 2026-01-09
Lebanon24
14:04 | 2026-01-09
