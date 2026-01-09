على وقع ارتفاع عدد القتلى في إيران.. نجل الشاه يستدعي ترامب

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إلى أكثر من خمسين قتيلاً خلال نحو أسبوعين، وفق ما أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها .



وأفادت المنظمة بأن "51 متظاهراً على الأقل" قُتلوا خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من موجة الاحتجاجات الجديدة، بينهم 9 دون سن 18 عاماً، مع تسجيل إصابات بالمئات. وكانت حصيلتها السابقة قد أشارت إلى 45 قتيلاً.



بالتوازي، وجّه رضا بهلوي نجل الراحل نداءً إلى الرئيس الأميركي طالباً "التدخل بشكل عاجل"، على وقع اتساع رقعة التظاهرات.



وكتب بهلوي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن النداء "عاجل وفوري" ويتطلب "دعماً وتحركاً"، متحدثاً عن "حجب الإنترنت" و"التهديد باستخدام القوة ضد المحتجين"، من دون أن يحدد طبيعة التدخل الذي يطالب به.



وتأتي هذه التطورات فيما تتواصل التظاهرات على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن يتسع سقف المطالب في الشارع إلى شعارات سياسية، بالتزامن مع تهديدات أميركية سابقة بالتحرك عسكرياً إذا قُتل متظاهرون. (سكاي نيوز)

