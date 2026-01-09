إسبانيا تدعم تقارب المعارضة والحكومة الفنزويلية

شدد المعارض إدموندو غونزالس أوروتيا المقيم في المنفى بأن على أي عملية انتقالية في البلاد أن تعترف بإعلان فوزه في انتخابات 2024 الرئاسية التي أعلن الرئيس المخلوع أنه فاز فيها حينذاك.



وقال غونزالس أوروتيا في اتصال أجراه مع بيدرو ، رئيس وزراء حيث يقيم، إن "إعادة بناء في تعتمد على الاعتراف الصريح بنتيجة انتخابات 28 2024"، وفق بيان نشره فريقه الإعلامي، ونقلته وكالة "فرانس برس".



وقال لفت سانشيز إن ترغب بـ"المساهمة في تحقيق تقارب بين مواقف" المعارضة والسلطة الحالية في كاراكاس.



وأضاف عبر منصة "إكس": "نرغب بالوقوف إلى جانب البلاد في هذه الصفحة الجديدة والمساهمة في تحقيق تقارب في المواقف".



وأكد أن بلاده "تدعم عملية انتقالية سلمية ومتفاوض عليها وديموقراطية في فنزويلا، يقودها الفنزويليون أنفسهم".

