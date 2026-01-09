تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إسبانيا تدعم تقارب المعارضة والحكومة الفنزويلية
Lebanon 24
09-01-2026
|
14:10
شدد المعارض
الفنزويلي
إدموندو غونزالس أوروتيا المقيم في المنفى بأن على أي عملية انتقالية في البلاد أن تعترف بإعلان
المعارضة
فوزه في انتخابات 2024 الرئاسية التي أعلن الرئيس المخلوع
نيكولاس مادورو
أنه فاز فيها حينذاك.
وقال غونزالس أوروتيا في اتصال أجراه مع بيدرو
سانشيز
، رئيس وزراء
إسبانيا
حيث يقيم، إن "إعادة بناء
الديمقراطية
في
فنزويلا
تعتمد على الاعتراف الصريح بنتيجة انتخابات 28
تموز
2024"، وفق بيان نشره فريقه الإعلامي، ونقلته وكالة "فرانس برس".
وقال لفت سانشيز إن
مدريد
ترغب بـ"المساهمة في تحقيق تقارب بين مواقف" المعارضة والسلطة الحالية في كاراكاس.
وأضاف عبر منصة "إكس": "نرغب بالوقوف إلى جانب البلاد في هذه الصفحة الجديدة والمساهمة في تحقيق تقارب في المواقف".
وأكد أن بلاده "تدعم عملية انتقالية سلمية ومتفاوض عليها وديموقراطية في فنزويلا، يقودها الفنزويليون أنفسهم".
