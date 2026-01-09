تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

خزينة إسرائيل أمام امتحان صعب

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1466269-639035961888358207.png
Doc-P-1466269-639035961888358207.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع"الجزيرة نت":
كشفت الحرب على غزة هشاشة النظام الاقتصادي والضريبي في إسرائيل، مع فجوة دفاعية تقدر بـ250 مليار شيكل (حوالي 79 مليار دولار) خلال العقد المقبل.

وتواجه الحكومة خيارات صعبة بين زيادة الضرائب، أو الاقتراض، أو تقليص الإنفاق المدني، في ظل ضغوط على الطبقات الوسطى والعليا واستحالة تحصيل المزيد من الفئات الدنيا.

وكشفت بيانات حديثة لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عن أزمة بنيوية تتجاوز الحاجة المؤقتة لزيادة الإيرادات، لتصل إلى حدود النموذج الاقتصادي والضريبي نفسه.

وتعتبر إسرائيل بحاجة إلى نحو 250 مليار شيكل إضافية (حوالي 79 مليار دولار) خلال العقد المقبل، لتمويل الإنفاق الدفاعي المتوقع وتعويض الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحرب على غزة، بينما تكاد تبلغ قدرة الدولة على الجباية سقفها.

وأظهرت ورقة بحثية بعنوان "دخل المقيمين الإسرائيليين – تشرين الثاني 2025" أعدها 4 اقتصاديين في مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي الإسرائيلي يواجه جمودًا خطيرًا، حيث تعتمد الدولة على شريحة ضيقة من دافعي الضرائب.

وتتحمل الشريحة العشرية الأعلى دخلا، التي تمثل نحو 10% من السكان، نحو 63% من إجمالي الضرائب المباشرة، بمعدل عبء ضريبي يصل إلى 29% من الدخل، أي نحو 20 ألف شيكل (6250 دولار) شهريًا للفرد.

وهذا التركيز الضريبي يضعف الحوافز الاقتصادية ويزيد مخاطر هروب رأس المال وتراجع الاستثمار، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المتقدمة.

أرقام قياسية لا تعكس استقرارًا
رغم تحصيل الدولة لأول مرة أكثر من 500 مليار شيكل (156 مليار دولار) من الضرائب، وتحقيق فائض يقارب 40 مليار شيكل (نحو 12,5 مليار دولار)، فإن هذا لا يشير إلى تحسن هيكلي في الاقتصاد، بحسب مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، غاد ليئور.

ويعتبر جزء كبير من الفائض ناتجا عن عوامل ظرفية، مثل التسويات الضريبية والتضخم وإجراءات جباية استثنائية، ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم لتمويل الالتزامات طويلة الأجل.


وتشير تحليلات وزارة المالية إلى أن الإيرادات الحالية لا تكفي لسد فجوة التمويل الدفاعي المقدرة بـ250 مليار شيكل، وهي تكلفة الحرب خلال عامين فقط، مما يضع الدولة أمام مأزق مالي طويل الأمد.

خيارات محدودة
في ظل هذا الواقع، تبدو خيارات الحكومة محدودة وتتلخص في:

رفع الضرائب على الطبقات الوسطى والعليا قد يبطئ النمو ويزيد الاحتقان الاجتماعي.
الاقتراض يرفع الدين العام وتكاليف خدمته في ظل أسعار فائدة مرتفعة عالميًا.
تقليص الإنفاق المدني قد يضر بالنمو ويعمّق الفجوات الاجتماعية، ويعيد إنتاج الأزمة نفسها.
وترى دراسة لمصلحة الضرائب الإسرائيلية أن الحل الوحيد المستدام هو تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص التفاوت الاجتماعي، لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب بدلًا من زيادة العبء على الفئات نفسها، وهو ما يتطلب استقرارًا أمنيًا وإصلاحات هيكلية في سوق العمل والتعليم.

حرب وتحديات اقتصادية
وتظهر الأزمة الحالية كما تقول الكاتبة الإسرائيلية ميراف أرلوزوروف، المختصة بالاقتصاد السياسي، أن الحرب لم تثقل كاهل إسرائيل أمنيا فقط، بل وضعت نموذجها الاقتصادي والضريبي أمام اختبار حقيقي.

وأشارت إلى أنه مع غياب حلول سهلة أو سريعة، تواجه الحكومة معادلة معقدة، تمويل أمن متضخم دون خنق النمو الاقتصادي أو تفجير أزمة اجتماعية أوسع.

وقدرت أرلوزوروف في مقال لها في صحيفة "ذا ماركر"، إلى أنه في حال عدم استئناف الحرب، من المتوقع أن يشهد عام 2026 ارتفاعًا في تحصيل الضرائب.

وإلى جانب هذا التحسن المحتمل، أوضحت الكاتبة الإسرائيلية أن الحكومة تخطط لتطبيق إجراءات ضريبية جديدة، تشمل:

ضريبة عقارية بنسبة 1.5% على الأراضي.
ضريبة إضافية على البنوك تزيد الإيرادات بأكثر من مليار شيكل.
رفع معدلات الضرائب على السيارات الكهربائية.
إلا أن النظام الضريبي الإسرائيلي يشهد حالة من التعثر؛ الشريحة الأدنى دخلاً فقيرة جدًا لتحمل أي ضرائب إضافية، فيما الشريحة الأعلى دخلًا مثقلة بالفعل بالعبء الضريبي، ما يجعل توسيع الجباية عبر الأطر التقليدية شبه مستحيل كما تقول الكاتبة.

ويبقى السؤال المحوري: كيف ستمول إسرائيل الزيادة الدفاعية المتوقعة بـ250 مليار شيكل خلال العقد المقبل؟

الإجابة وفق دراسة مصلحة الضرائب: تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص التفاوت الاجتماعي، ما يسمح بتوسيع قاعدة دافعي الضرائب بدل زيادة العبء على الفئات نفسها، لكن تحقيق ذلك يتطلب استقرارا أمنياً وإصلاحات هيكلية. (الجزيرة نت)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
يوم البيانات الرسمية: الجيش في الواجهة والدولة أمام امتحان "شمال الليطاني"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
انفتاح حذر من الرياض… ولبنان أمام امتحان الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"امتحان ألونسو" الأخير
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل بعد لقائه السفير ميشال عيسى: المرحلة المقبلة امتحان لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الدولة على

الجزيرة

التزام

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:10 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-01-09
Lebanon24
16:31 | 2026-01-09
Lebanon24
16:28 | 2026-01-09
Lebanon24
16:25 | 2026-01-09
Lebanon24
16:18 | 2026-01-09
Lebanon24
16:05 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24