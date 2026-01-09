تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

قفزات قياسية في أسعار الغذاء في إيران

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:05
تكشف قائمة الأسعار الجديدة للسلع الأساسية المشمولة ببطاقة الدعم الحكومية الإيرانية أن زيادات أسعار عدد من المواد جاءت أعلى بكثير مما أعلنته الحكومة، وذلك عقب إلغاء سعر الصرف التفضيلي، حسب موقع "إيران واير".

وتضمّ البطاقة 11 سلعة أساسية هي الحليب والجبن والزبادي وزيت الطهي والبيض والدجاج واللحوم الحمراء والبقوليات والسكر والأرز والمعكرونة. وبحسب التقييم، سجّلت أكبر الزيادات السنوية في زيت الطهي والأرز واللحوم الحمراء، إذ قُدّرت زيادة زيت الطهي بـ133% والبيض بـ125% والدجاج بنحو 70%، فيما ارتفع الأرز قرابة 25% واللحوم الحمراء 16%.

لكن المقارنات الميدانية بين جدول الأسعار والسوق المفتوحة تُظهر أن الأسعار الفعلية غالباً ما تتجاوز الأرقام المعلنة، ما يرفع تكلفة سلة الدعم إلى مستوى أعلى من تقديرات تداولتها بعض وسائل الإعلام. ومع استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يُرجَّح أن تتواصل موجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.
