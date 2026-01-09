مجددًا.. ترامب يهدّد إيران: سنتدخل

لوّح الرئيس الأميركي بتدخل أميركي في حال أقدمت السلطات على إطلاق النار وقتل محتجين سلميين، في ذروة احتجاجات واسعة تشهدها خلفية أزمة اقتصادية وتدهور العملة وارتفاع الأسعار.

وقال خلال حديث مع صحافيين: قلت بوضوح تام إنه إذا بدأت السلطات الإيرانية بقتل الناس كما فعلوا في الماضي فسنتدخل.

وأشار إلى أن في "ورطة كبيرة" في خضم الاحتجاجات الشعبية الواسعة، وحذّر مجدداً من أنه قد يأمر بشن ضربات عسكرية.



وصرّح ترامب قائلاً: "إيران في ورطة كبيرة. يبدو لي أن الشعب بصدد السيطرة على مدن معينة، لم يكن أحد يعتقد أن ذلك ممكن قبل أسابيع قليلة فقط".



ورداً على سؤال حول رسالته إلى قادة إيران، قال: "من الأفضل ألا تبدأوا بإطلاق النار لأننا سنبدأ بإطلاق النار أيضاً".



وأضاف ترامب: "إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فسنتدخل". وتابع: "هذا لا يعني إرسال قوات برية، بل يعني ضربهم بقوة شديدة في موضع الألم"، وفق وصفه.



