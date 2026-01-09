تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
3
o
بعلبك
-8
o
بشري
10
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
عربي-دولي
مجددًا.. ترامب يهدّد إيران: سنتدخل
Lebanon 24
09-01-2026
|
16:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوّح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بتدخل أميركي في حال أقدمت السلطات
الإيرانية
على إطلاق النار وقتل محتجين سلميين، في ذروة احتجاجات واسعة تشهدها
إيران على
خلفية أزمة اقتصادية وتدهور العملة وارتفاع الأسعار.
وقال
ترامب
خلال حديث مع صحافيين: قلت بوضوح تام إنه إذا بدأت السلطات الإيرانية بقتل الناس كما فعلوا في الماضي فسنتدخل.
وأشار إلى أن
إيران
في "ورطة كبيرة" في خضم الاحتجاجات الشعبية الواسعة، وحذّر مجدداً من أنه قد يأمر بشن ضربات عسكرية.
وصرّح ترامب قائلاً: "إيران في ورطة كبيرة. يبدو لي أن الشعب بصدد السيطرة على مدن معينة، لم يكن أحد يعتقد أن ذلك ممكن قبل أسابيع قليلة فقط".
ورداً على سؤال حول رسالته إلى قادة إيران، قال: "من الأفضل ألا تبدأوا بإطلاق النار لأننا سنبدأ بإطلاق النار أيضاً".
وأضاف ترامب: "إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فسنتدخل". وتابع: "هذا لا يعني إرسال قوات برية، بل يعني ضربهم بقوة شديدة في موضع الألم"، وفق وصفه.
