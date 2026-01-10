بعد 13 يوماً.. وتيرة التظاهرات ترتفع في ايران وانقطاع تام للانترنت

شهدت مساء الجمعة احتجاجات جديدة ضد الحكومة، لا سيما في حيث سار متظاهرون في عدة طرق رئيسية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو، على الرغم من انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد، فيما حذّرت الحائزة على نوبل للسلام، شيرين عبادي، من "تكتيك" تتبعه السلطات الإيرانية.



في اليوم الثالث عشر من حركة احتجاجية تكتسب زخما متزايدا، قام متظاهرون في منطقة سعدات آباد بشمال غرب طهران بقرع الأواني وهتفوا بشعارات معادية للسلطات.



وبين الشعارات التي يمكن سماعها على مقاطع الفيديو المنشورة على ، "الموت لخامنئي".

وتجمّعت في المكان سيارات عدّة اطلقت أبواقها بالتزامن مع هتافات المتظاهرين.



كما أظهرت مقاطع أخرى تظاهرات في أماكن أخرى من طهران. وبثّت قنوات تلفزيونية ناطقة بالفارسية ومقرّها خارج إيران، مقاطع فيديو لعدد كبير من المتظاهرين في مشهد (شرق)، وفي تبريز (شمال)، وفي مدينة قم (وسط).

وإلى ذلك، حذّرت الإيرانية الحائزة على نوبل للسلام، شيرين عبادي، الجمعة، من احتمال أن تكون في الجمهورية الإسلامية تستعد لارتكاب "مجزرة في ظل الانقطاع الواسع للاتصالات" بعد حجب الإنترنت على مستوى البلاد.



وقالت الناشطة المقيمة في المنفى حاليا عبر "تليغرام" إن حجب الإنترنت في إيران "ليس نتيجة عطل تقني.. إنه تكتيك".



وذكرت أنها تلقت معلومات تفيد بأن المئات نقلوا إلى مستشفى في طهران، الخميس، جراّء "إصابات خطيرة في عيونهم" ناجمة عن تعرّضهم لإطلاق نار من بنادق خرطوش.