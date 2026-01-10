صباح الأحد..هيئة الطيران اليمني تعلن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي

أعلنت الهيئة للطيران المدني والأرصاد في اليمن عن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي أمام الرحلات الجوية، بدءاً من صباح يوم غد الأحد.



وبحسب الهيئة فإن هذا يأتي عقب استكمال كافة الأعمال الفنية الخاصة بإعادة التأهيل في عدد من مرافق ، بما يضمن الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران.



كما تقرر إلغاء حظر التجول في عدن بعد استقرار الأوضاع فيها.

