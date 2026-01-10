الحرس الثوري: حماية إنجازات الثورة وأمن إيران "خط أحمر"

أفاد التلفزيون الرسمي ‌بأن الحرس ⁠الثوري أنذر، ‌السبت، بأن الحفاظ على مكتسبات ثورة 1979 وأمن البلاد "خط أحمر".



يأتي هذا ⁠في الوقت الذي تشهد فيه ‌ أكبر احتجاحات مناهضة للحكومة منذ ‌سنوات.



، تعهد الجيش الإيراني، السبت، ‌بحماية المصالح ⁠الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات ‌العامة للبلاد.

وحث الجيش المواطنين، في بيان له، على ⁠التحلي باليقظة لإحباط ما وصفها بأنها "مؤامرات ‌العدو". (سكاي نيوز عربية)