وسط استمرار الاضطرابات.. شركة طيران أوروبية كبرى تعلق رحلاتها إلى إيران

أعلنت شركة الخطوط الجوية النمساوية تعليق كل رحلاتها من وإلى العاصمة حتى 12 كانون الثاني 2026 على الأقل، وذلك لأسباب أمنية احترازية، الأمر الذي يهدد بعزلة عن العالم.

ونقلت مجلة "Austrian Wings" المتخصصة عن متحدثة باسم الشركة قولها: "أوصى قسم الأمن في الخطوط الجوية النمساوية، بالتنسيق مع قسم أمن المجموعة، بناءً على التقييم الحالي للوضع، بتعليق رحلات الخطوط الجوية النمساوية من وإلى طهران كإجراء احترازي حتى 12 كانون الثاني 2026 شاملا".



وأضافت أن قرار استئناف الرحلات اعتبارا من 13 كانون الثاني سيتخذ لاحقا بعد "تقييم إضافي للوضع".



يأتي هذا القرار في أعقاب إجراءات مماثلة لشركات طيران أخرى، حيث أعلنت شركة "فلاي دبي" إلغاء كل رحلاتها إلى إيران، كما ألغت الخطوط الجوية سابقا 17 رحلة بين إسطنبول ومدن إيرانية. (روسيا اليوم)