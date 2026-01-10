تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وسط استمرار الاضطرابات.. شركة طيران أوروبية كبرى تعلق رحلاتها إلى إيران

Lebanon 24
10-01-2026 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1466595-639036629188818142.jpg
Doc-P-1466595-639036629188818142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة الخطوط الجوية النمساوية تعليق كل رحلاتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى 12 كانون الثاني 2026 على الأقل، وذلك لأسباب أمنية احترازية، الأمر الذي يهدد بعزلة إيران عن العالم.
 
ونقلت مجلة "Austrian Wings" المتخصصة عن متحدثة باسم الشركة قولها: "أوصى قسم الأمن في الخطوط الجوية النمساوية، بالتنسيق مع قسم أمن المجموعة، بناءً على التقييم الحالي للوضع، بتعليق رحلات الخطوط الجوية النمساوية من وإلى طهران كإجراء احترازي حتى 12 كانون الثاني 2026 شاملا".

وأضافت أن قرار استئناف الرحلات اعتبارا من 13 كانون الثاني سيتخذ لاحقا بعد "تقييم إضافي للوضع".

يأتي هذا القرار في أعقاب إجراءات مماثلة لشركات طيران أخرى، حيث أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية إلغاء كل رحلاتها إلى إيران، كما ألغت الخطوط الجوية التركية سابقا 17 رحلة بين إسطنبول ومدن إيرانية. (روسيا اليوم)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": شركات طيران عالمية تعلن تأثراً محتملاً لرحلاتها جراء أمر شركة إيرباص بإجراء إصلاحات فورية تتعلق بالبرمجيات لستة آلاف طائرة من طراز إيه 320
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران نيوزيلندا: اضطراب في عدد من رحلات طائرات إيرباص A320-NEO
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا تحظر شركات طيران استجابت للتحذير الأميركي وأوقفت رحلاتها
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
شركات طيران صينية تلغي رحلاتها لليابان وترد تكاليف المسافرين
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

روسيا اليوم

الإماراتية

الإماراتي

الإيرانية

الإيراني

الإمارات

التركية

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:26 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:26 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:26 | 2026-01-10
Lebanon24
12:26 | 2026-01-10
Lebanon24
12:24 | 2026-01-10
Lebanon24
12:00 | 2026-01-10
Lebanon24
11:27 | 2026-01-10
Lebanon24
11:26 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24