إقتصاد
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لحماية عوائد النفط الفنزويلية المودعة في حسابات أميركية
Lebanon 24
10-01-2026
|
13:35
أفاد
البيت الأبيض
، اليوم السبت 10 كانون الثاني، إن
الرئيس دونالد ترامب
وقع أمراً تنفيذياً يهدف إلى حماية عوائد بيع
النفط
الفنزويلي
المودعة في حسابات الخزانة الأميركية من "الحجز أو الإجراءات القضائية".
وأضاف البيت الأبيض في بيان "
الرئيس ترامب
يمنع الاستيلاء على عوائد النفط الفنزويلية بما قد يقوض الجهود الحيوية التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في
فنزويلا
".
واجتمع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يوم الجمعة، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض لمناقشة خطط الاستثمار في فنزويلا، قائلاً إنه يريد منهم استثمار 100 مليار دولار لإصلاح قطاع الطاقة المتهالك في البلاد لتوسيع إنتاجها بشكل كبير.
