ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لحماية عوائد النفط الفنزويلية المودعة في حسابات أميركية

أفاد ، اليوم السبت 10 كانون الثاني، إن وقع ‌أمراً تنفيذياً يهدف ‌إلى حماية عوائد بيع المودعة في ‌حسابات ⁠الخزانة ‌الأميركية من "⁠الحجز أو الإجراءات القضائية".



وأضاف البيت الأبيض في ⁠بيان " يمنع الاستيلاء على عوائد النفط الفنزويلية بما قد يقوض الجهود الحيوية التي تبذلها الولايات ‌المتحدة ‌لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ".

واجتمع الرئيس الأميركي ، يوم الجمعة، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض لمناقشة خطط الاستثمار في فنزويلا، قائلاً إنه يريد منهم استثمار 100 مليار دولار لإصلاح قطاع الطاقة المتهالك في البلاد لتوسيع إنتاجها بشكل كبير.





