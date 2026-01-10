الأحزاب في غرينلاند ترد على "تهديدات السيطرة" الأميركية

قال قادة خمسة أحزاب سياسية في برلمان غرينلاند، في بيان مشترك نقلته " "، إن سيعجّل موعد انعقاد جلسته لمناقشة الرد على التهديدات الأميركية بالسيطرة على الواقعة في القطب .



وكان الرئيس الأميركي قد قال إن يجب أن تمتلك غرينلاند، وهي جزء مستقل من مملكة الدنمارك، لمنع أو من السيطرة على الإقليم مستقبلاً، بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي وغناه بالمعادن.



وأضاف قادة الأحزاب في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "نؤكد مرة أخرى رغبتنا بأن يتوقف ازدراء الولايات المتحدة لبلدنا". ونشر البيان رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء فيه أيضًا "لا نريد أن نكون أمريكيين، ولا نريد أن نكون دنماركيين، بل نريد أن نكون من سكان غرينلاند".



وأشار الزعماء إلى تقديم موعد اجتماع البرلمان لضمان "نقاش سياسي عادل وشامل" وضمان حقوق الشعب، من دون تحديد موعد جديد للجلسة. وكان آخر اجتماع للبرلمان في تشرين الثاني، فيما كان مقررًا أن ينعقد في 3 شباط وفقًا للموقع الإلكتروني.



وختم قادة الأحزاب بالقول "يجب أن نقرر مستقبل بلدنا بأنفسنا دون ضغوط أو تأخير أو تدخل من دول أخرى"، مؤكدين السعي إلى الحوار على أسس الدبلوماسية والمبادئ الدولية. (ارم)

