تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الأحزاب في غرينلاند ترد على "تهديدات السيطرة" الأميركية

Lebanon 24
10-01-2026 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1466655-639036749689072751.png
Doc-P-1466655-639036749689072751.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال قادة خمسة أحزاب سياسية في برلمان غرينلاند، في بيان مشترك نقلته "رويترز"، إن البرلمان سيعجّل موعد انعقاد جلسته لمناقشة الرد على التهديدات الأميركية بالسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك غرينلاند، وهي جزء مستقل من مملكة الدنمارك، لمنع روسيا أو الصين من السيطرة على الإقليم مستقبلاً، بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي وغناه بالمعادن.

وأضاف قادة الأحزاب في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "نؤكد مرة أخرى رغبتنا بأن يتوقف ازدراء الولايات المتحدة لبلدنا". ونشر البيان رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء فيه أيضًا "لا نريد أن نكون أمريكيين، ولا نريد أن نكون دنماركيين، بل نريد أن نكون من سكان غرينلاند".

وأشار الزعماء إلى تقديم موعد اجتماع البرلمان لضمان "نقاش سياسي عادل وشامل" وضمان حقوق الشعب، من دون تحديد موعد جديد للجلسة. وكان آخر اجتماع للبرلمان في تشرين الثاني، فيما كان مقررًا أن ينعقد في 3 شباط وفقًا للموقع الإلكتروني.

وختم قادة الأحزاب بالقول "يجب أن نقرر مستقبل بلدنا بأنفسنا دون ضغوط أو تأخير أو تدخل من دول أخرى"، مؤكدين السعي إلى الحوار على أسس الدبلوماسية والمبادئ الدولية. (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي إلى "غرينلاند": لا أعتقد أن ترامب مستعد لفرض السيطرة على الجزيرة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند رداً على تهديدات ترامب المتجددة بضمها: "هذا يكفي"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند ردا على تهديدات ترامب المتجددة بضمها: "هذا يكفي"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك للأحزاب السياسية في غرينلاند: نرفض المساعي الأميركية لضم الجزيرة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البرلمان

دبلوماسي

الجزيرة

الشمالي

دونالد

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:49 | 2026-01-10
Lebanon24
23:46 | 2026-01-10
Lebanon24
23:33 | 2026-01-10
Lebanon24
23:32 | 2026-01-10
Lebanon24
23:25 | 2026-01-10
Lebanon24
23:17 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24