تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طهران تعلن اعتقال "جاسوس أجنبي".. وتربط الاحتجاجات بواشنطن وتل أبيب

Lebanon 24
10-01-2026 | 14:17
A-
A+
Doc-P-1466666-639036767728150866.png
Doc-P-1466666-639036767728150866.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، اعتقال شخص يحمل جنسية أجنبية قالت إنه دخل البلاد بتوجيه من جهاز المخابرات الإسرائيلي، بهدف جمع معلومات وتقييم الوضع المرتبط بما وصفته بأعمال عناصر "الموساد" داخل إيران.

وجاء في بيان رسمي للمنظمة: "تمكنا من اعتقال هذا الجاسوس أثناء قيامه بجمع المعلومات وتقييم الوضع لعمليات عملاء الموساد، وعُثر خلال تفتيش أمتعته ومخبئه على وثائق تثبت بشكل قطعي نشاطاته التجسسية". وأضافت أن تفاصيل إضافية ستُعلن لاحقًا، من دون الكشف عن هوية المعتقل أو جنسيته.

وفي سياق متصل، كان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قد اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وبحسب وكالة "تسنيم"، قال المجلس في بيان إن "هذه الأعمال الإرهابية من تصميم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مضيفًا أن "الكيان الصهيوني" يواصل ما وصفه بـ"الحروب المركّبة" ويغيّر تكتيكاته من دون أن يتوقف عن السعي للمواجهة مع الشعب الإيراني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني: اعتقال جاسوس يحمل جنسية أجنبية يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة طهران: اعتقال عميل للموساد بين مثيري الشغب في الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تفسيرات متناقضة ومتضاربة لقرار وقف النار وتلّ أبيب تتخطّى "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية تعلن وقوع احتجاجات في طهران
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

المجلس الأعلى

الحرس الثوري

الإسرائيلي

الإيراني

الكشف عن

الصهيوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:49 | 2026-01-10
Lebanon24
23:46 | 2026-01-10
Lebanon24
23:33 | 2026-01-10
Lebanon24
23:32 | 2026-01-10
Lebanon24
23:25 | 2026-01-10
Lebanon24
23:17 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24