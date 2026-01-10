طهران تعلن اعتقال "جاسوس أجنبي".. وتربط الاحتجاجات بواشنطن وتل أبيب

أعلنت منظمة استخبارات ، مساء السبت، اعتقال شخص يحمل جنسية أجنبية قالت إنه دخل البلاد بتوجيه من جهاز المخابرات ، بهدف جمع معلومات وتقييم الوضع المرتبط بما وصفته بأعمال عناصر "الموساد" داخل .



وجاء في بيان رسمي للمنظمة: "تمكنا من اعتقال هذا الجاسوس أثناء قيامه بجمع المعلومات وتقييم الوضع لعمليات عملاء الموساد، وعُثر خلال تفتيش أمتعته ومخبئه على وثائق تثبت بشكل قطعي نشاطاته التجسسية". وأضافت أن تفاصيل إضافية ستُعلن لاحقًا، من دون هوية المعتقل أو جنسيته.



وفي سياق متصل، كان للأمن القومي في إيران قد اتهم وإسرائيل بتدبير الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وبحسب وكالة "تسنيم"، قال المجلس في بيان إن "هذه الأعمال الإرهابية من تصميم الولايات المتحدة والكيان "، مضيفًا أن "الكيان الصهيوني" يواصل ما وصفه بـ"الحروب المركّبة" ويغيّر تكتيكاته من دون أن يتوقف عن السعي للمواجهة مع الشعب .

