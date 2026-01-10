تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
انهيارات ثلجية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جبال الألب الفرنسية

Lebanon 24
10-01-2026 | 16:23
Doc-P-1466709-639036847597052551.png
Doc-P-1466709-639036847597052551.png photos 0
قال مسؤولون محليون إن انهيارين ثلجيين منفصلين أوديا بحياة ثلاثة متزلجين خارج المسارات المخصصة في جبال الألب الفرنسية، السبت.
في الحادثة الأولى، لقي متزلجان فرنسيان مصرعهما بعدما دفنهما انهيار ثلجي في منتجع "فال ديسير"، بحسب مكتب السياحة، إذ غمرهما الثلج بعمق 2.5 متر. وأوضح بيان أن أفراد مجموعتهما أطلقوا الإنذار، لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من إنعاشهما بعد الوصول إليهما.

وعلى بعد نحو 60 كيلومتراً، تسبب انهيار ثلجي آخر في منتجع "أريشيس-بيوفورت" بإصابة متزلجين اثنين خارج المسار، وفق مسؤول محلي لوكالة "فرانس برس". وقال المسؤول الإقليمي جان بيير ميرابيل إن أحدهما توفي، فيما نُقل الآخر إلى المستشفى مصاباً بجروح خطيرة في الرأس.

وفي السياق، حذر خبراء الأرصاد الجوية الفرنسيون من خطر كبير للانهيارات الثلجية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول مستوى الخطر إلى 4 من 5 على المقياس الأوروبي. وذكر مكتب السياحة أن المتزلجين في "فال ديسير" لم يكونا مزودين بأجهزة إرسال واستقبال خاصة بالانهيارات، ولم يُحدد موقعهما إلا عبر هواتفهما المحمولة، فيما اضطرت فرق الإنقاذ للبحث ضمن طبقة ثلج في مساحة تقدر بـ10×15 متراً للعثور عليهما.
