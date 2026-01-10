تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تهديدات ترامب تتحول إلى خطط… ضرب إيران يدخل غرف التخطيط العسكري

Lebanon 24
10-01-2026 | 23:17
A-
A+
Doc-P-1466730-639037090685811510.jpg
Doc-P-1466730-639037090685811510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت دوائر الأمن القومي في واشنطن خلال الأيام الماضية فتح ملفات عسكرية حسّاسة تتعلق بإيران، بعدما كشفت وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن إدارة دونالد ترامب دخلت في مشاورات أولية حول كيفية التعامل مع طهران إذا ما قرر الرئيس تحويل تهديداته الأخيرة إلى فعل.

داخل هذه النقاشات، جرى، بحسب الصحيفة، رسم خرائط أولية لأهداف داخل الأراضي الإيرانية يمكن أن تُدرج ضمن أي سيناريو تصعيدي، من بينها مواقع عسكرية حساسة. أحد المسؤولين تحدّث عن طرح خيار تنفيذ ضربة جوية واسعة ومتزامنة تطاول عدة أهداف في وقت واحد، بما يعكس تفكيراً يتجاوز الضربات الرمزية نحو عملية ردع شاملة.

لكن هذا المسار لم يحظَ بتوافق داخل الإدارة. مسؤولون آخرون أبلغوا الصحيفة أن الخلافات لا تزال عميقة حول جدوى أي تصعيد عسكري، مشددين على أن البنتاغون لم يُصدر أوامر بتحريك قوات أو نقل تجهيزات إلى المنطقة، ما يعني أن الحديث لا يزال في إطار السيناريوهات النظرية لا القرار التنفيذي.

وفي محاولة لاحتواء مفاعيل التسريبات، حرصت المصادر الأميركية على التأكيد أن هذه النقاشات تندرج ضمن التخطيط الاعتيادي الذي تلجأ إليه المؤسسات العسكرية في أوقات الأزمات، وأنها لا تعكس وجود نية وشيكة لتوجيه ضربة إلى إيران.

غير أن توقيت هذه المعلومات يأتي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، مع تصاعد التراشق السياسي بين واشنطن وطهران، وتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى صدام مباشر، في ظل استمرار العقد المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ودور إيران الإقليمي في الشرق الأوسط.

في هذا الإطار، يرى مراقبون أن تسريب تفاصيل من هذا النوع لا يهدف فقط إلى نقل الوقائع، بل إلى استخدام الغموض نفسه كسلاح ضغط، عبر إبقاء الخيار العسكري حاضراً في الخلفية من دون الوصول إلى نقطة الانفجار، في محاولة لدفع طهران إلى إعادة حساباتها تحت وطأة التهديد غير المعلن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"شات جي بي تي" يدخل مرحلة جديدة: غرف "دردشة جماعية" بذكاء اصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران ترفض تهديدات ترامب للمحتجين وتصفها بالمتهورة والخطرة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية ردا على تهديد ترامب بدعم المتظاهرين: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخّل أجنبي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعد ملفاً لعرضه على ترامب حول إيران وخيارات التعامل العسكري
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

✨ الخلف

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-01-11
Lebanon24
04:00 | 2026-01-11
Lebanon24
03:56 | 2026-01-11
Lebanon24
03:42 | 2026-01-11
Lebanon24
03:30 | 2026-01-11
Lebanon24
03:27 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24