تحذيرات مشدّدة.. بريطانيا تُحدّث إرشادات أدوية قد تُسبب الإدمان

Lebanon 24
11-01-2026 | 00:43
عزّزت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية "MHRA" تحذيراتها بشأن مخاطر "الاعتماد والإدمان والانسحاب والتحمّل" المرتبطة بعدة فئات من أدوية تُثبّط الجهاز العصبي المركزي، بعد مراجعة سلامة أجرتها لجنة الأدوية البشرية "CHM".

وذكرت "MHRA" أن ثلاث فئات أساسية معنية بالتحديث هي "أدوية Z" مثل "زوبيكلون" و"زولبيديم" و"إيزوبيكلون"، و"الجابابنتينويدات" ومنها "بريجابالين" و"جابابنتين"، و"البنزوديازيبينات" مثل "ديازيبام" و"لورازيبام" و"كلوبازام" و"تيمازيبام" و"نيترازيبام"، وهي أدوية تُوصف عادةً للألم العصبي و"اضطراب القلق العام" و"الأرق".

وأبرزت المراجعة ضعف وعي المرضى بمخاطر الإدمان وصعوبة إيقاف العلاج بعد البدء به، مع توصية بتشديد التحذيرات على العبوات ونشرات معلومات المرضى. وبحسب الوكالة، ستحمل الفئات الثلاث التحذير التالي: "قد يسبب الإدمان والاعتماد وردود الفعل الانسحابية".

وجاء ذلك ضمن برنامج أوسع لدراسة الأدوية المُسببة للإدمان، بعد تشديد تحذيرات المسكنات الأفيونية في "أيلول 2020"، استنادًا إلى مراجعة أدلة نُشرت في "أيلول 2019". كما أشار تقرير إلى تزايد وصف هذه الأدوية لمدد أطول خلال العقد الماضي، وإلى تقارير من مزوّد إعادة التأهيل "ليبرتي هاوس" عن ارتفاع حالات مرتبطة بسوء استخدام "أدوية Z".
(med scape)
