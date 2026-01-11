تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يتراجع خطوة… كولومبيا تتفادى سيناريو فنزويلا

Lebanon 24
11-01-2026 | 01:17
A-
A+
Doc-P-1466758-639037162513022498.jpg
Doc-P-1466758-639037162513022498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم التوتر الحاد بين واشنطن وبوغوتا، يرى خبراء أن العلاقة بين الطرفين ما زالت محكومة بشبكة مصالح استراتيجية يصعب كسرها، حتى في ظل السجالات العلنية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي غوستافو بيترو.

بحسب التقديرات، فإن الاتصال الأخير بين الرئيسين شكّل نقطة كبح للتصعيد، وفتح باباً لاحتواء الأزمة، خصوصاً بعد أن لوّح ترامب قبل أيام بخيارات عسكرية ضد كولومبيا على خلفية ملفات المخدرات والسياسات الإقليمية، وردّ عليه بيترو بخطاب تصعيدي غير مسبوق.

ترامب عاد لاحقاً ليعلن استعداده لاستقبال بيترو في البيت الأبيض، في تحوّل يعكس إدراكاً أميركياً بأن كولومبيا ليست فنزويلا، وأن كسر العلاقة معها يحمل كلفة استراتيجية مرتفعة.

الخبير في العلاقات الدولية محمد المودن يوضح أن العلاقة تمرّ بمرحلة عدم ثقة، لكنها لا تزال قائمة على اعتماد متبادل، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة المخدرات. فواشنطن بنت شراكتها مع بوغوتا لعقود عبر "خطة كولومبيا"، التي منحت الأخيرة دعماً أمنياً واسعاً لكنها عمّقت تبعيتها الاستراتيجية.

في المقابل، تحاول حكومة بيترو توسيع هامش استقلالها الدبلوماسي، عبر إعادة فتح قنوات مع كراكاس، وتبنّي خطاب قانوني دولي، والدعوة لخفض التصعيد الإقليمي، ما وضعها في احتكاك مباشر مع إدارة ترامب التي لا تزال تفضّل سياسة الضغط والردع.

لكن، بخلاف فنزويلا، لا تمتلك كولومبيا ورقة الطاقة التي تحوّل استقلالها إلى تهديد مباشر لواشنطن. فقيمة بوغوتا الجيوسياسية تنبع أساساً من دورها الأمني في الإقليم، وليس من موارد استراتيجية كبرى مثل النفط.

من جهته، يرى الباحث بلال رامز بكري أن أسلوب ترامب الصدامي يجعل التنبؤ بمساره شبه مستحيل، لكنه يؤكد أن المؤشرات الحالية تميل نحو احتواء الأزمة، خصوصاً بعد وصف ترامب لاتصاله ببيترو بـ"المشرف"، وإعلانه احتمال عقد لقاء قريب في واشنطن.

الخلاصة، بحسب الخبراء، أن كولومبيا قد تزعج واشنطن بخطابها المستقل، لكنها ليست في موقع يسمح بتحويل هذا الاستقلال إلى قطيعة، ما يجعل سيناريو فنزويلا بعيداً عنها، على الأقل في المرحلة الراهنة.
 
(ارام نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كولومبيا ترفض تهديدات ترامب وتحذّر من انفجار إقليمي بسبب فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يخيم سيناريو العراق على فنزويلا؟ تقارير عالمية تقارن الحدثين
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ترقب خطوة أميركية بشأن خام فنزويلا.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: ندعو إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

إدارة ترامب

الاستقلال

دبلوماسي

من جهته

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-01-11
Lebanon24
04:00 | 2026-01-11
Lebanon24
03:56 | 2026-01-11
Lebanon24
03:42 | 2026-01-11
Lebanon24
03:30 | 2026-01-11
Lebanon24
03:27 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24