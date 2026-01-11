تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في اللحظة الأخيرة... الأرجنتين تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس
Lebanon 24
11-01-2026
|
02:25
تراجعت
الأرجنتين
في اللحظات الأخيرة عن خطوة نقل سفارتها إلى
القدس
، في تحوّل يعكس تصاعد توتر حساس يتجاوز البروتوكول الدبلوماسي ليطال ملف السيادة في محيط جزر مالفيناس، المعروفة عالمياً بجزر فوكلاند.
وبحسب ما نقلته القناة 12
الإسرائيلية
عن مصادر سياسية، فإن قرار التأجيل لا يرتبط فقط بالتحضيرات الشكلية للمراسم، بل ينبع من خلاف أعمق بات يهدّد مسار التقارب الذي شهدته العلاقات بين القدس وبوينس آيرس منذ وصول خافيير ميلي إلى الرئاسة.
وكان من المقرر تنفيذ نقل السفارة خلال احتفالات "عيد
الاستقلال
"
الإسرائيلي
، إلا أن الخطوة جُمّدت على وقع أزمة تفجّرت بسبب أنشطة شركة "نافيتاس" الإسرائيلية في منطقة بحرية تعتبرها الأرجنتين جزءاً من نطاقها السيادي حول جزر مالفيناس.
الشركة تخطط لإطلاق عمليات حفر وتطوير قد تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 32 ألف برميل يومياً، وهو ما تعتبره بوينس آيرس مساساً مباشراً بخط أحمر سياسي يرتبط بقضية الجزر المتنازع عليها.
هذا التطور أعاد خلط الأوراق بين الطرفين، بعدما كان الرئيس ميلي قد أعلن خلال زيارته لإسرائيل وخطابه أمام الكنيست بين 10 و12 حزيران 2025 التزامه بنقل سفارة بلاده إلى القدس خلال عام 2026، في خطوة وُصفت حينها بأنها انعطافة استراتيجية في سياسة الأرجنتين الخارجية.
لكن مع دخول ملف فوكلاند على الخط، باتت الأولوية في بوينس آيرس للدفاع عن السيادة الوطنية، حتى لو جاء ذلك على حساب واحدة من أكثر مبادرات ميلي إثارة للجدل على الساحة الدولية.
