Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

من الشيخ مقصود إلى سد تشرين… خريطة انتشار قسد بعد الانسحاب

Lebanon 24
11-01-2026 | 03:42
Doc-P-1466811-639037249543203265.jpg
Doc-P-1466811-639037249543203265.jpg photos 0
رغم خروجها من الأحياء الكردية الأساسية في مدينة حلب، لا تزال قوات سوريا الديمقراطية تحتفظ بثقل عسكري وإداري واسع في شمال وشرق سوريا، حيث تواصل انتشارها في مواقع استراتيجية تمتد من ريف حلب الشرقي إلى عمق مناطق شرق الفرات.

ففي محيط حلب، ما زالت "قسد" تسيطر على مناطق حساسة أبرزها دير حافر الواقعة على بعد نحو 52 كيلومتراً شرق المدينة، إضافة إلى سد تشرين على نهر الفرات، الذي يشكّل عقدة حيوية من حيث الطاقة والمياه والأهمية العسكرية. وفي الشرق، تستمر في إدارة معظم محافظة الحسكة، وغالبية الرقة، ومساحات واسعة من دير الزور، عبر أجهزة مدنية وأمنية خاصة بها.

ميدانياً، استُكملت عملية خروج آخر مجموعات قسد من حي الشيخ مقصود في حلب، وسط انتشار لقوات وزارة الدفاع السورية في الحي للمرة الأولى. وضمّت الدفعة الأخيرة مقاتلين أجانب ومصابين، في حين أكدت مصادر أمنية سورية أن نحو 350 عنصراً كانوا متحصنين داخل مستشفى في الحي قبل إخلائهم.

قائد "قسد" مظلوم عبدي أوضح أن الانسحاب جاء نتيجة تفاهم تم التوصل إليه بوساطة دولية، يشمل إخراج عناصر القوات والعالقين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، داعياً الوسطاء إلى الوفاء بتعهداتهم، ووقف الانتهاكات، وتأمين عودة آمنة للمهجّرين.

سياسياً، التقى المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني في دمشق، حيث عبّر عن قلق واشنطن من أن تطورات حلب تضعف شروط اتفاق دمج "قسد" في الدولة السورية، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار. وأكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى في المرحلة الحالية فرصة لبناء سوريا موحدة تقوم على شراكة جميع مكوّناتها.

وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية و"قسد" إلى استئناف الحوار بشكل عاجل، مطالباً بوقف القتال في حلب ومحيطها، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
