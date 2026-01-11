تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

تأهب إسرائيلي لـ"كل السيناريوهات" في إيران

Lebanon 24
11-01-2026 | 03:56
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن على تل أبيب الاستعداد "لكل سيناريو" في إيران "من دون أن نتدخل"، مضيفًا أن "على الشعب الإيراني تولي مصيره بيده".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل في "حالة تأهب قصوى" تحسبًا لاحتمال أي تدخل أميركي في إيران، من دون توضيح معنى هذا التأهب عمليًا.
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بالتدخل في الأيام الأخيرة، وقال السبت إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة"، فيما حذرت إيران اليوم الأحد من أن أي هجوم أميركي سيقابل برد يستهدف "إسرائيل" و"القواعد العسكرية الأميركية" في المنطقة. (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

روسيا اليوم

وزير الطاقة

الإسرائيلي

يوم الأحد

الإيراني

إسرائيل

