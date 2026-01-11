قال إيلي كوهين إن على الاستعداد "لكل سيناريو" في "من دون أن نتدخل"، مضيفًا أن "على الشعب تولي مصيره بيده".



ونقلت وكالة " " عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن في "حالة تأهب قصوى" تحسبًا لاحتمال أي تدخل أميركي في إيران، من دون توضيح معنى هذا التأهب عمليًا.

وكان الرئيس الأميركي قد هدد بالتدخل في الأيام الأخيرة، وقال السبت إن "مستعدة للمساعدة"، فيما حذرت إيران اليوم الأحد من أن أي هجوم أميركي سيقابل برد يستهدف "إسرائيل" و"القواعد العسكرية الأميركية" في المنطقة. (روسيا اليوم)