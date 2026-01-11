تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"!
Lebanon 24
11-01-2026
|
05:54
دعا
وزير الخارجية
الإسرائيلي
جدعون ساعر،
الاتحاد الأوروبي
إلى تصنيف
الحرس الثوري الإيراني
"منظمة إرهابية"، وذلك خلال محادثات أجراها مع
وزير الداخلية
الألماني ألكسندر دوبريندت الذي يزور
إسرائيل
.
وكتب ساعر على منصة إكس بعد لقائه الوزير الألماني: "أبلغته بأن الوقت قد حان لتصنيف
الحرس الثوري
الإيراني
منظمة إرهابية داخل الاتحاد
الأوروبي
. لقد كان هذا موقف
ألمانيا
منذ فترة
طويلة، واليوم باتت أهمية هذه المسألة واضحة للجميع".
