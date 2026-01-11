قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إنه قصف 3 منصات حفر في بحر تابعة لشركة لوك أويل النفطية الروسية.



وأضاف الجيش أنه استهدف منصات في فيلانوفسكي ويوري كورتشاجين وفاليري جرايفر، وفق " ".



وتابع: "تُستخدم هذه المنشآت لدعم جيش الروسي. تم تسجيل إصابات مباشرة. ويُجرى تقييم حجم الأضرار".





