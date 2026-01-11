مستقبل غرينلاند على طاولة الناتو

أكد القائد الأعلى لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش، الأحد، أن الدول الأعضاء في الحلف تجري "مناقشات بناءة" حول غرينلاند، الإقليم الدنماركي الذي يسعى الرئيس الأميركي لضمّه، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي.
وقال غرينكيفيتش إن الحوار داخل مجلس شمال الأطلسي في بروكسل مستمر ويتركز على التعاون بين الدول الأعضاء لإيجاد حلول للقضايا الشائكة، دون التعليق على الأبعاد السياسية للمحادثات.
وأضاف أن القطب الشمالي يزداد أهمية استراتيجية، مع ملاحظة تحركات روسيا والصين في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه التحركات ليست لأغراض سلمية.
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن قد حذرت سابقاً من أن أي محاولة أميركية للاستيلاء على أحد أعضاء الحلف تعني "نهاية كل شيء"، بما في ذلك نظام الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.