Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مستقبل غرينلاند على طاولة الناتو

Lebanon 24
11-01-2026 | 14:49
أكد القائد الأعلى لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش، الأحد، أن الدول الأعضاء في الحلف تجري "مناقشات بناءة" حول غرينلاند، الإقليم الدنماركي الذي يسعى الرئيس الأميركي لضمّه، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي.

وقال غرينكيفيتش إن الحوار داخل مجلس شمال الأطلسي في بروكسل مستمر ويتركز على التعاون بين الدول الأعضاء لإيجاد حلول للقضايا الشائكة، دون التعليق على الأبعاد السياسية للمحادثات.

وأضاف أن القطب الشمالي يزداد أهمية استراتيجية، مع ملاحظة تحركات روسيا والصين في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه التحركات ليست لأغراض سلمية.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن قد حذرت سابقاً من أن أي محاولة أميركية للاستيلاء على أحد أعضاء الحلف تعني "نهاية كل شيء"، بما في ذلك نظام الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

مواضيع ذات صلة
كندا: مستقبل غرينلاند يقرره شعبها والدنمارك فقط
"بلومبرغ": بريطانيا وألمانيا تناقشان نشر قوات للناتو في غرينلاند لاحتواء التهديد الأميركي
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن لترامب الاستيلاء على غرينلاند لمجرد رغبته في ذلك
رئيس وزراء غرينلاند عن تعيين أميركا مبعوثا خاصا لغرينلاند: نحن من يقرر مستقبلنا
الدول الأعضاء

شمال الأطلسي

الأوروبي

الأطلسي

الشمالي

أوروبا

أوروبي

الناتو

