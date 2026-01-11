تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة تنتقد تهديدات بريطانيا لمنصة "إكس"

Lebanon 24
11-01-2026 | 14:56
A-
A+
Doc-P-1467104-639037658415327519.webp
Doc-P-1467104-639037658415327519.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شبهت مسؤولة أميركية معنية بحرية التعبير تهديدات الحكومة البريطانية ضد منصة "إكس" بما يحدث في روسيا تحت حكم الرئيس فلاديمير بوتين.

جاء كلام وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة، سارة روجرز، ضمن سلسلة رسائل انتقدت فيها لندن، معتبرة أن الخطوات البريطانية المحتملة تشبه أسلوب موسكو، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

كما اعتبرت روجرز أن بريطانيا: "تفكر في حظر منصة إكس على الطريقة الروسية، بحجة حماية الأشخاص من صور بملابس السباحة".

يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" كانت تواصلت مع "إكس" و "إكس إيه آي" بشأن إنتاج صور لأشخاص عراة وصور ذات طابع جنسي لأطفال، وتجري حالياً "تقييماً عاجلاً" لردود الشركتين، حسب أسوشييتد برس.

فيما أعلنت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال أن الحكومة ستدعم هيئة "أوفكوم" إذا قررت فرض حظر على الوصول إلى "إكس" داخل البلاد، على خلفية استخدام أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" في إنشاء صور مزيفة "ديب فيك".

"تعاطف" أميركي

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي إن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أبدى تعاطفاً مع الجهود الرامية إلى التصدي للصور التي ينتجها "غروك".

وأوضح لامي، الذي التقى فانس في الولايات المتحدة يوم الخميس، لصحيفة "الغارديان"، أنه أثار مسألة "غروك" و"الوضع المروع والمقزز الذي تتيحه هذه التكنولوجيا الجديدة عبر السماح بتزييف الصور والتلاعب بصور النساء والأطفال، وهو أمر بغيض تماماً".

كما أضاف: "لقد اتفق معي على أن ذلك غير مقبول على الإطلاق"، مردفاً: "أعتقد أنه أدرك مدى خطورة التلاعب بصور النساء والأطفال بهذه الطريقة، وكم هو أمر مشين وغير مقبول، ووجدته متعاطفاً مع هذا الموقف".

في المقابل اتهم رجل الأعمال إيلون ماسك، مالك شركة "إكس إيه آي" المطورة لـ"غروك" و"إكس" التي جرى تداول الصور عليها، الحكومة البريطانية بأنها "فاشية" وتسعى لتقييد حرية التعبير، بعدما صعد الوزراء تهديداتهم بحجب الموقع فعلياً.

 

ورأى أن الحكومة البريطانية "تبحث عن أي ذريعة للرقابة"، وأنها "تريد فقط قمع حرية التعبير".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة "إكس" تشمل الحظر والغرامات الضخمة!
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع ينضم رسميًا إلى منصة "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي يحذّر الاتحاد الأوروبي من فرض غرامات على منصة "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تعلق اتفاقية التكنولوجيا مع بريطانيا (فايننشال تايمز)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

فلاديمير بوتي

نائب الرئيس

البريطانية

على الطريق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-11
Lebanon24
16:53 | 2026-01-11
Lebanon24
16:35 | 2026-01-11
Lebanon24
16:12 | 2026-01-11
Lebanon24
16:08 | 2026-01-11
Lebanon24
16:00 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24