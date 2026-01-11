هل يتغلغل تنظيم الإخوان في الجامعات البريطانية؟

خبراء وباحثون يحذرون من نشاط الإخوان في الجامعات ويطالبون بتحقيق عاجل

طالب خبراء ومراكز بحثية الحكومة البريطانية بالتحرك بسرعة للتحقيق في الاتهامات الموجهة لعدد من الجامعات العريقة في البلاد بأنها باتت "مرتعا لتحركات تنظيم الإخوان"، مشيرين إلى أن غياب الرقابة على أنشطة التنظيم داخل هذه المؤسسات يمثل خطراً حقيقياً على المجتمع.

وأكدت التقارير أن تنظيم الإخوان يتحرك بحرية كاملة في الجامعات البريطانية، وأنشطته المتعددة، رغم عدم ظهورها بطابع ديني أو أيديولوجي، تؤثر بقوة في أوساط الطلاب، وتزداد خطورتها مع غياب الرقابة الكافية من الأجهزة الإشرافية والأمنية.

ويرى الخبراء أن تحقيقاً واسع النطاق ضروري لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تمثل خطراً أمنياً أو تهدف إلى أهداف أبعد مما يُعلن، مشيرين إلى أن التنظيم يستفيد من تعدد أسمائه وأنشطته المتنوعة في المجالات الثقافية والمجتمعية والخيرية والرياضية، مما يصعّب تصنيفه كتهديد أمني ويشتت جهود أجهزة الأمن.

وقال الكاتب والباحث السياسي محمد قواص إن تنظيم الإخوان يستغل غياب القوانين الرادعة في ، مؤكداً أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة يمثل مؤشراً على الخطر ويستدعي تحركاً حكومياً سريعاً وشاملاً لحصر أنشطة التنظيم وتصنيفها كتهديد إرهابي محتمل.