تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أثناء تظاهرة ضد إيران.. شاحنة تدهس حشداً في لوس أنجلوس
Lebanon 24
12-01-2026
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزامنا مع استمرار الاحتجاجات في
إيران
، دهست شاحنة حشداً من المحتجين الذين تجمعوا للتظاهر ضد النظام
الإيراني
بمدينة
لوس أنجلوس
في ولاية
كاليفورنيا
ما أدى إلى وقوع إصابات، وفق ما ذكرته شبكة "KNBC" الأميركية، مساء الأحد.
وتداول ناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع توثق لحظة دهس الشاحنة للمشاركين في مظاهرة لدعم الشعب الإيراني، وسط حالة من الفوضى.
وشارك العشرات في تجمع احتجاجي للتظاهر ضد النظام الإيراني حمل فيه المشاركون أعلام إيران قبل
الثورة
المتضمنة شعار "
الأسد
والشمس".
فيما ذكرت مصادر أن الحادثة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء تعرضهم للدهس.
وتولت السلطات الأميركية في لوس أنجلوس السيطرة على المكان فور وقوع الحادث، مع فتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب تصادم الشاحنة مع المتظاهرين، وما إذا كان الحادث متعمدا أو عرضيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فرانس برس": توقيف الناشطة السويدية غريتا تونبرغ أثناء تظاهرة في لندن
Lebanon 24
"فرانس برس": توقيف الناشطة السويدية غريتا تونبرغ أثناء تظاهرة في لندن
12/01/2026 11:59:16
12/01/2026 11:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة 12 الإسرائيلية: إصابة شاب بعد دهسه في مظاهرة ضد التجنيد للحريديم في بني برّاك
Lebanon 24
قناة 12 الإسرائيلية: إصابة شاب بعد دهسه في مظاهرة ضد التجنيد للحريديم في بني برّاك
12/01/2026 11:59:16
12/01/2026 11:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: مكتب التحقيقات الاتحادي يحبط مخططا إرهابيا في لوس أنجلوس
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: مكتب التحقيقات الاتحادي يحبط مخططا إرهابيا في لوس أنجلوس
12/01/2026 11:59:16
12/01/2026 11:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: قاض أميركي يصدر حكما برفض قرار ترامب المتعلق بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس
Lebanon 24
رويترز: قاض أميركي يصدر حكما برفض قرار ترامب المتعلق بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس
12/01/2026 11:59:16
12/01/2026 11:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لوس أنجلوس
كاليفورنيا
الإيراني
الثورة
الأسد
إيران
إيرا
لايت
تابع
قد يعجبك أيضاً
3 سيناريوهات سوداء أمام ترامب في الملف الإيراني
Lebanon 24
3 سيناريوهات سوداء أمام ترامب في الملف الإيراني
04:52 | 2026-01-12
12/01/2026 04:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران بلا انترنت منذ أكثر من 80 ساعة
Lebanon 24
إيران بلا انترنت منذ أكثر من 80 ساعة
04:45 | 2026-01-12
12/01/2026 04:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير ينجو من صاروخ روسي
Lebanon 24
وزير ينجو من صاروخ روسي
04:41 | 2026-01-12
12/01/2026 04:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حشود ومعارك جوية… "الأبيض" ساحة صدام بين الجيش السوداني والدعم السريع
Lebanon 24
حشود ومعارك جوية… "الأبيض" ساحة صدام بين الجيش السوداني والدعم السريع
04:06 | 2026-01-12
12/01/2026 04:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بقائي: تدخل أميركي إسرائيلي يحرض على الإرهاب في إيران
Lebanon 24
بقائي: تدخل أميركي إسرائيلي يحرض على الإرهاب في إيران
03:46 | 2026-01-12
12/01/2026 03:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
05:36 | 2026-01-11
11/01/2026 05:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
07:00 | 2026-01-11
11/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:52 | 2026-01-12
3 سيناريوهات سوداء أمام ترامب في الملف الإيراني
04:45 | 2026-01-12
إيران بلا انترنت منذ أكثر من 80 ساعة
04:41 | 2026-01-12
وزير ينجو من صاروخ روسي
04:06 | 2026-01-12
حشود ومعارك جوية… "الأبيض" ساحة صدام بين الجيش السوداني والدعم السريع
03:46 | 2026-01-12
بقائي: تدخل أميركي إسرائيلي يحرض على الإرهاب في إيران
03:35 | 2026-01-12
اتفاق ميركوسور.. أوروبا على موعد مع توقيعٍ يُغضب المزارعين
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 11:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 11:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 11:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24