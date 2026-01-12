أثناء تظاهرة ضد إيران.. شاحنة تدهس حشداً في لوس أنجلوس

تزامنا مع استمرار الاحتجاجات في ، دهست شاحنة حشداً من المحتجين الذين تجمعوا للتظاهر ضد النظام بمدينة في ولاية ما أدى إلى وقوع إصابات، وفق ما ذكرته شبكة "KNBC" الأميركية، مساء الأحد.

وتداول ناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع توثق لحظة دهس الشاحنة للمشاركين في مظاهرة لدعم الشعب الإيراني، وسط حالة من الفوضى.

وشارك العشرات في تجمع احتجاجي للتظاهر ضد النظام الإيراني حمل فيه المشاركون أعلام إيران قبل المتضمنة شعار " والشمس".



فيما ذكرت مصادر أن الحادثة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء تعرضهم للدهس.



وتولت السلطات الأميركية في لوس أنجلوس السيطرة على المكان فور وقوع الحادث، مع فتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب تصادم الشاحنة مع المتظاهرين، وما إذا كان الحادث متعمدا أو عرضيا.