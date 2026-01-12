احتجاجات بلا إنترنت... ترامب يلوّح بورقة ماسك وستارلينك

كشف الرئيس الأميركي أنّه يعتزم التواصل مع إيلون لبحث إمكانية إعادة خدمة الإنترنت إلى داخل ، بعدما عمدت السلطات هناك إلى قطع الشبكة في خضمّ الاحتجاجات المتواصلة. وأكد أنّ شركة "سبيس إكس" التي يملكها ماسك، والمشغّلة لخدمة "ستارلينك"، قادرة على لعب دور أساسي في هذا الملف.



وتأتي هذه الخطوة في ظل عودة الدفء إلى العلاقة بين الرجلين، بعدما جمعهما عشاء في منتجع "مار-آ-لاغو" خلال كانون الثاني 2025، بعد فترة من التوتر السياسي بينهما.



تحرّك إسرائيلي غير معلن



في السياق نفسه، أفادت صحيفة "جيروزالم بوست" بأن نائب الوزير في مكتب ألموغ كوهين تواصل هذا الأسبوع مع رجل الأعمال الإسرائيلي–الأميركي دوفي فرانسيس، مستفسرًا عمّا إذا كانت خدمة "ستارلينك" تعمل داخل إيران وسط الاضطرابات الواسعة في شبكة الإنترنت. غير أنّه لم يصدر أي تأكيد رسمي حول وجود تنسيق مباشر مع ماسك أو دور إسرائيلي في هذا المجال.



الإنترنت كساحة صراع



وتفرض السلطات تقليديًا قيودًا مشدّدة على الإنترنت خلال فترات الاحتجاج، فيما أفادت NetBlocks بانهيار واسع في الاتصال داخل ومناطق أخرى. وفي هذا السياق، تبرز "ستارلينك" كخيار يصعب حجبه مقارنة بالشبكات التقليدية، رغم أنّ تشغيلها يتطلّب محطات أرضية تسعى إيران إلى تعقّبها.



وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية قد وافقت مؤخرًا على إضافة 7500 قمر صناعي جديد إلى شبكة "ستارلينك"، ما يعزّز قدرتها على تقديم خدمة إنترنت عالمية عالية السرعة.

