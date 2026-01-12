تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مُشكلة غرينلاند.. ما هي الولايات والجزر التي اشترتها أميركا على مرّ التاريخ؟

Lebanon 24
12-01-2026 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1467386-639038256262665500.png
Doc-P-1467386-639038256262665500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت "العربية" أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كرّر مجدداً، التأكيد أن بلاده تود الاستحواذ على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.

ويبدو أن الإدارة الأميركية تدرس دفع مبلغ يتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار لكل فرد من سكان غرينلاند لتسهيل عملية نقل محتملة.

وبناءً على عدد سكانها الحالي البالغ حوالي 57 ألف نسمة، ستصل التكلفة إلى 5.7 مليار دولار أميركي، مع العلم أن هذا المبلغ سيكون رمزياً على الأرجح، وسيُضاف إليه مبلغ أكبر بكثير يُدفع لحكومتي غرينلاند أو الدنمارك، أو كلتيهما.

وفي عام 1946 عرضت الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس هاري ترومان، 100 مليون دولار لشراء الجزيرة، أي ما يعادل حوالي 1.6 مليار دولار اليوم، لكن طلبه رفض آنذاك.

فيما أشارت تقديرات مجلة Corriere della Sera إلى أن القيمة الإجمالية قد تبلغ حوالي 2.8 تريليون دولار، بناء على احتياطيات معدنية وخزينة الجزيرة.

لكن رغم كل تلك التقديرات لا يزال من المستبعد أن توافق الدنمارك أو غرينلاند على "تلك الصفقة"، لاسيما أن بيع وشراء البلدان غير متعارف عليه دولياً.
 
وسبق للولايات المتحدة أن اشترت ولايات وأراضي شاسعة من دول أخرى عبر التاريخ، لعل أبرزها شراء ألاسكا عام 1867 من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار. وفي ذلك الوقت اعتبرها البعض "صفقة خاسرة"، لكنها أصبحت لاحقًا ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة بسبب النفط والغاز.

كما اشترت جزر فيرجن عام 1917 من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار، من أجل تعزيز الأمن البحري في الكاريبي خلال الحرب العالمية الأولى.

لكن هذه الصفقات كانت حينها قانونية لأنها تمت بموافقة ورضا الدول المعنية، على عكس ما هو الحال اليوم مع غرينلاند. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: أوروبا ظلت أكثر من مرة مصدرا لكل الشرور والأزمات على مر التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: الولايات المتحدة تسعى لشراء غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك للأحزاب السياسية في غرينلاند: نرفض المساعي الأميركية لضم الجزيرة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى "غرينلاند": لا أعتقد أن ترامب مستعد لفرض السيطرة على الجزيرة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دارة الرئيس

الجزيرة

دونالد

ترامب

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:45 | 2026-01-12
Lebanon24
13:20 | 2026-01-12
Lebanon24
13:09 | 2026-01-12
Lebanon24
12:22 | 2026-01-12
Lebanon24
12:10 | 2026-01-12
Lebanon24
12:01 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24